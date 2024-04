Er war das am meisten gehasste Mitglied von NCIS, doch er bestreitet weiterhin seine Entlassung nach 16 Jahren: "Es war meine Entscheidung“

Nach Ende der 4. Staffel von Navy CIS verabschiedete sich die Serie von ihrem Schöpfer Donald P. Bellisario. Der bestreitet seine Entlassung jedoch bis heute.

Navy CIS beglückt Krimi-Fans bereits seit über 20 Jahren und konnte vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihren zahlreichen Serien-Ablegern die 1000. Folge des NCIS-Universums feiern. In der langen Geschichte des Krimi-Hits ging es jedoch nicht immer rosig zu. So musste sich die Serie bereits von einigen Mitgliedern verabschieden, was hinter den Kulissen mal mehr und mal weniger glatt über die Bühne ging.

Einer der kontroversesten Abschiede stellt die Entlassung von Serien-Schöpfer Donald P. Bellisario nach Ende der 4. Staffel im Jahr 2007 dar. Denn darüber sind sich beide Seiten bis heute uneinig.

NCIS-Schöpfer Donald P. Bellisario musste die Serie nach 4 Staffeln verlassen

Seit Beginn der Serie hatte es immer wieder Auseinandersetzungen am Set zwischen Bellisario und dem Cast, sowie den Produzent:innen gegeben. In einem umfangreichen Interview mit The Hollywood Reporter zum 20. Jubiläum der Serie erklärte Produzent Charles Floyd Johnson, dass Leroy Jethro Gibbs-Star Mark Harmon schließlich zur Entlassung von Bellisario beitrug:

Der Cast wusste nicht, ob sie einen Akt oder Zwei bekommen würden, sie kannten ihren Figurenbogen in der Serie nicht. Sie wussten nicht, was ihre Dialogzeilen sind. Es war am Anfang keine einfache Serie. Und als wir im vierten Jahr waren, hatte Harmon das Gefühl, es wurde zu schwierig. Er hat zu niemandem gesagt: 'Werdet Don [Bellisario] los.' Er sagte nur: 'Es ist zu schwer so zu arbeiten.'

CBS Mark Harmon in NCIS

Der Sender schlug Bellisario zunächst vor, aus der Ferne weiter an der Serie zu arbeiten. Ab der 5. Staffel arbeitete Bellisario jedoch nicht mehr an NCIS mit. Heute hält Bellisario lediglich einen Credit als Ausführender Produzent. Gegenüber The Hollywood Reporter beschrieb er seine Entlassung entgegen der Stimmen der weiteren Beteiligten als eigene Entscheidung:



Es war Zeit für mich, andere Sachen zu machen. Ich hatte genug an der Serie gearbeitet, also habe ich mich davon entfernt. Es war meine Entscheidung.

Wann kommt die 21. Staffel von NCIS nach Deutschland?

Die 21. Staffel von NCIS läuft aktuell in den USA auf CBS. Die 1000. Folge wurde am 15. April 2024 ausgestrahlt. Da die neuen Folgen in der Regel etwa drei bis vier Monate nach US-Start in deutsche Fernsehen kommen, ist mit einer Ausstrahlung heirzulande im Sommer 2024 zu rechnen.