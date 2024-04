NCIS bringt Serien-Legende zurück: So taucht Mark Harmons Gibbs in Folge 1000 auf

Navy CIS feierte ihre 1000. Folge als große Special-Episode, für die sie sogar Serien-Legende Gibbs zurückbrachten. So taucht Mark Harmon in dem Jubiläum auf.

Nachdem Navy CIS kürzlich erst ihr 20. Jubiläum feierte, konnte die beliebte Krimi-Serie gemeinsam mit ihren Ablegern um Navy CIS: L.A.., Navy CIS: Hawaii und NCIS: Sydney nun die 1000. Folge verzeichnen. Dafür kam ein ganz besonderer Fall auf die Spezialeinheit zu, der ein paar alte Bekannte zurückbrachte – darunter auch Serien-Legende Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). Doch diese Rückkehr gestaltete sich etwas anders als von Fans gedacht.

NCIS-Jubiläum kehrt zum ersten Fall der Serie zurück – und somit auch zu Gibbs

Die Jubiläums-Episode mit dem Titel A Thousand Yards lief als Folge 7 der 21. Staffel von Hauptserie Navy CIS. In Anbetracht vermehrter Angriffe aufs Kollegium, muss sich Special Agend Alden Parker (Gary Cole) mit der Vergangenheit des Präsidiums auseinandersetzen. Dabei wird klar, dass die Einheit es mit einem Feind zu tun hat, dem das Team vor Jahrzehnten schon einmal begegnet ist.

CBS Navy CIS

So zieht A Thousand Yards Verbindungen zur allerersten Navy CIS-Episode. In der Folge mit dem Titel Air Force One wurde ein Attentat auf den Präsidenten während eines Air Force One-Flugs mithilfe eines Schlangengifts verübt. Gibbs konnte als damaliger zuständiger Ermittler den Fall lösen und das Attentat in letzter Sekunde verhindern.

In A Thousand Yards wird der Vorfall mithilfe von Archivmaterial ins Gedächtnis gerufen, in dem Gibbs den Attentäter überführt. Doch auch in weiteren Archivaufnahmen zollt die Jubiläums-Folge der Serien-Legende Tribut. Darunter sind Bilder von Gibbs mit einigen seiner ehemaligen NCIS-Kolleg:innen, unter anderem Ziva David (Cote de Pablo), Dwayne Cassius "King" Pride (Scott Bakula) und G Callen (Chris O'Donnell).

Wann läuft die 1000. NCIS-Folge in Deutschland?

Die 1000. Folge lief am 15. April 2024 in den USA auf CBS. Wann die Jubiläums-Episode hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Da die neuen Folgen in der Regel circa drei bis vier Monate nach US-Premiere ins deutsche Fernsehen kommen, ist eine Ausstrahlung der 21. Staffel von NCIS jedoch im Sommer 2024 wahrscheinlich.