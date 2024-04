Die glatzköpfige Deadpool 3-Bösewichtin erklärt: Hat sie Ant-Man getötet und aus ihm ein Haus gebaut?

Im neuen Deadpool & Wolverine-Trailer sorgt die Marvel-Bösewichtin Cassandra Nova für Aufsehen. Sie verfügt über eine ganz spezielle X-Men-Verbindung und haust in Ant-Mans Kopf.

Der heiß erwartete Superhelden-Blockbuster Deadpool & Wolverine bringt nicht nur die beiden Titelfiguren ins Marvel Cinematic Universe (MCU). Er wartet auch mit einer ganz besonderen Bösewichtin aus dem X-Men-Kosmos auf, die wir zuvor noch nie auf der großen Leinwand gesehen haben. Ihr Name ist Cassandra Nova.

Im neuen Trailer zu Deadpool & Wolverine bekommen wir den bisher besten Blick auf sie geboten. Besonders eindrücklich ist der Moment, wenn Cassandra Nova aus dem Schädel von Giant-Man, der riesigen Ant-Man-Version, spaziert. Hat sie den Marvel-Helden etwa umgebracht und in seinem Körper ihr Hauptquartier eingerichtet?!

Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu Cassandra Nova.

Wer ist die Deadpool 3-Bösewichtin Cassandra Nova?

Cassandra Nova lieferte ihr Comic-Debüt im Jahr 2001 ab, als sie in Ausgabe 114 von New X-Men erstmals in Erscheinung trat. Mit dem E for Extinction-Arc, der sich bis Ausgabe 126 streckt, brannte sie sich als eine der mächtigsten Marvel-Figuren ins Gedächtnis der Fans und schockte mit ihrer schrägen Professor X-Verbindung.

Wie sind Cassandra Nova und Professor X verbunden?

Die kurze Antwort: Cassandra Nova ist die Zwillingsschwester von Charles Xavier aka Professor X, der in den bisherigen Verfilmungen von Patrick Stewart und James McAvoy verkörpert wurde. Stewart tauchte zuletzt sogar in Doctor Strange in the Multiverse of Madness im MCU auf, auch wenn seine Rückkehr nur von kurzer Dauer war.

Disney Patrick Stewart als Professor X in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Die lange und sehr komplizierte Antwort: Cassandra formte sich neben Charles im Leib ihrer Mutter – allerdings nicht im Embryo, sondern als spiritueller Spiegel aus der Astralebene mit extrem düsterer Aura. Das spürte Charles und versuchte, sie im Mutterleib zu töten. Die Folge war eine Fehlgeburt. Nur Charles überlebte.

Schlussendlich hat Cassandra dennoch ihren Weg in die Welt gefunden. Nach dem Kampf gegen ihren eigenen Bruder im Bauch ihrer Mutter konnte ihr Geist eine physische Form annehmen. Danach verfolgte sie vor allem einen Gedanken: Rache. Das dürfte bei dieser seeehr speziellen Origin-Story wohl niemanden verwundern.

Wann sind Cassandra Novas Kräfte und Fähigkeiten?

Im Mutterleib kopierte Cassandra die DNA von Charles. Dadurch konnte sie das komplette Potenzial des X-Gens ausschöpfen. Jetzt besitzt sie alle Kräfte, die Charles hat, und auch alle, die er theoretisch haben könnte. Von Telepathie bis zu Telekinese: Cassandra kann sogar eine Form auf die Astralebene projizieren und dort mitmischen.

Disney Emma Corrin als Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine

Darüber hinaus ist Cassandra ein Mummudrai. Als Mummudrai versteht man im Marvel-Universum Wesen, die aus emotionaler Energie bestehen und über keine physische Form verfügen. Körperlose Geister auf der Astralebene: Jedes Lebewesen besitzt ein eigenes Mummudrai und löst sich für gewöhnlich von diesem bei der Geburt.

Bei Cassandra Nova ist jedoch alles ein bisschen anders gelaufen, wie ihr euch an diesem Punkt vorstellen könnt. Sie kann ihre Mummudrai-Fähigkeiten mit den Möglichkeiten eines Körpers kombinieren, angefangen bei DNA-Manipulationen bis zur Bewegung durch feste Objekte. Auch das Bewusstsein anderer Menschen ist für sie nicht tabu.

Hat Cassandra Nova wirklich Ant-Man getötet?

Wie genau Cassandra Nova in die Handlung von Deadpool & Wolverine passt, wissen wir noch nicht. Im neuen Trailer zu dem Marvel-Blockbuster ist sie als Anführerin einer Gruppe ehemaliger Gegenspieler:innen aus den alten X-Men-Filmen zu sehen, u.a. Pyro (Aaron Stanford), Azazel (Jason Flemyng), Lady Deathstrike (Kelly Hu).

Disney Cassandra Novas Ant-Man-Festung in Deadpool & Wolverine

Zudem hat sie ihren Stützpunkt offenbar im toten Körper von Giant-Man aufgeschlagen. Ein makaberes Bild, das für Gänsehaut sorgt. In welcher Ecke des Multiversums hat Cassandra Nova aus Ant-Man ein Haus gebaut? Und ist sie wirklich für seinen Tod verantwortlich? Deadpool & Wolverine hat besser eine gute Antwort auf Lager.

Noch spannender ist aber eine andere Frage: Wird Deadpool & Wolverine die Professor X-Verbindung adressieren? Nicht zuletzt könnten somit auch Stewart und McAvoy in ihren Rollen zurückkehren. Womöglich schlägt der Film sogar den Multiversums-Bogen zur Marvel-Serie Legion über David Haller, den Sohn von Professor X.

Wer spielt Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine?

Ob Cassandra Nova Ant-Man auf dem Gewissen hat und welcher Professor X in Deadpool & Wolverine auftaucht, erfahren wir vermutlich erst zum Kinostart. Was wir aber schon wissen, ist, wer die glatzköpfige Bösewichtin spielt: Emma Corrin übernimmt die Rolle. Bekannt wurde Corrin als junge Prinzessin Diana in der Netflix-Serie The Crown. Zudem begeisterte Corrin in dem eisigen Krimi A Murder at the End of the World.

Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 im Kino. Es ist der 34. Film im Marvel Cinematic Universe und der einzige, der dieses Jahr die große Leinwand erobert.