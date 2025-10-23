Er war die größte Horror-Entdeckung einer Generation: Deshalb verschwand Final Destination-Star Devon Sawa von der Bildfläche

Als Kinderstar wurde er in den 90ern bekannt, dann kamen komplexere Rollen. Schließlich verschwand Devon Sawa jedoch völlig aus der Öffentlichkeit. Wir erklären euch, was passiert ist.

Mit Kleine Giganten und Casper wurde Devon Sawa in den 90ern bekannt und war einer der vielversprechendsten Kinderstars. Doch wie viele Talente, die zu früh zu berühmt werden, wurde es auch Sawa irgendwann zu viel. Mit Final Destination erreichte er im Jahr 2000 den Höhepunkt einer bisherigen Karriere und wurde mit dem Ausnahme-Slasher zum Horror-Gesicht einer ganzen Generation. Drei Jahre später verschwand er aus der Öffentlichkeit ...

Horror-Star Devon Sawa brauchte eine Pause – und musste sich selbst wiederfinden

In einem Interview mit Movieline erklärte Sawa 2012, weshalb er eine Pause von Hollywood und der Schauspielerei benötigte. Nach Final Destination wurde er nicht mehr für große Hollywood-Filme gecastet und als er sich 2003 von Hollywood trennte, nahm er nur noch Rollen in kleinen Independent-Horrorfilmen an.

Mit 25 habe ich eine Pause eingelegt, um mich aus dem Geschäft zurückzuziehen und Dinge zu klären – herauszufinden, ob ich das noch weiter machen will, denn ich hatte seit meinem elften Lebensjahr ununterbrochen gearbeitet. Und als ich nach vier oder fünf Jahren zurückkam, war es, als würde ich noch einmal ganz von vorne anfangen.

In der Zeit, in der er sich von Hollywood entfernt hatte, reiste er viel und verbrachte einige Zeit in Südostasien, bevor er zurück in die USA zog.

Ich war monatelang in Thailand, Laos und Vietnam. In Thailand habe ich mit Muay Thai angefangen. Ich habe ein altes, denkmalgeschütztes Gebäude in Vancouver renoviert – ich habe ein heruntergekommenes Gebäude gekauft und bin von Wohnung zu Wohnung gezogen.

Während seiner Auszeit dachte Sawa auch darüber nach, die Schauspielerei hinter sich zu lassen. Als Alternative dachte er über eine Karriere als Immobilienmakler nach.

Nach seiner Pause war es 2010 die Show Nikita, die ihn zurück ins Geschäft brachte. Durch die Nebenrolle erschien er wieder auf dem Radar der Produzenten und es trudelten langsam wieder Angebote rein.

2012 markierte schließlich die Rückkehr von Sawa im Kino, als er für The Philly Kid - Never Back Down in die Rolle des Jake schlüpfte. Sawa spielt noch immer hauptsächlich Rollen in Horrorfilmen, jedoch sind auch ein paar Actionfilme in seiner Filmografie zu finden.

Was macht Devon Sawa heute?

Zuletzt war Sawa im äußerst unterhaltsamen Heart Eyes - Der Pärchen-Killer zu sehen. Der Film kam im September hierzulande in die Kinos. In der Horror-RomCom ist Sawa als Detective zu sehen, der unter anderem die männliche Hauptfigur als Hauptverdächtigen ins Visier gefasst hat. Bedenkt man, dass es in Final Destination Sawas Figur Alex war, der von FBI-Agenten für einen Killer gehalten wurde, ist das ein amüsanter Wechsel der Perspektive für ihn.

Abseits davon hat Devon Sawa auch eine Rolle in der 2. Staffel der Action-Comedy-Serie Twisted Metal übernommen und war in verschiedenen Rollen in allen drei Staffeln der Slasher-Serie Chucky vertreten.