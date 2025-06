Er wird der neue Batman-Schurke: Guy Ritchie-Star ergattert extrem begehrte DC-Rolle

In naher Zukunft bekommt Batman-Schurke Clayface seinen eigenen Film. Jetzt hat DC die Rolle mit einem jungen britischen Star besetzt, der sich gegen viel Konkurrenz durchsetzen musste.

Batman-Fiesling und Horror-Gestalt: Tom Rhys Harries spielt Clayface

James Gunns DC-Universum wächst. In Kürze wird der von ihm inszenierte Superman die Kino-Ära des neuen DCU einläuten. Aber auch die darauffolgenden Projekte werden immer mehr ausgebaut: Mit Clayface erhält ein berühmter Batman-Fiesling seinen eigenen Film. Und jetzt ist der Darsteller für das Lehmmonster gefunden: Tom Rhys Harries

Mit Tom Rhys Harries hat sich DC für einen noch relativ unbekannten Darsteller entschieden. Der britische Schauspieler war bisher unter anderem in Guy Ritchies Gangster-Film The Gentlemen und der Gerard Butler-Action Kandahar zu sehen. Eine größere Rolle spielte er in der Netflix-Serie White Lines.

Rhys Davies musste sich für die Rolle gegen starke Konkurrenz durchsetzen: Laut Deadline bewarben sich unter anderem Jack O'Connell (28 Years Later), George MacKay (1917) und Tom Blyth (Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes) um die Clayface-Besetzung.

Der Batman-Schurke Clayface hatte bisher noch keinen Kino-Auftritt. Über die Jahre war er in diversen Versionen und mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten in Comics und TV-Serien wie Pennyworth zu sehen. Die Figur geht auf einen Comic von 1940 zurück: Dort ist Clayface ein abgehalfterter Schauspieler namens Basil Karlo, der sein lehmartiges Äußeres nach einer Horror-Rolle modelliert und Verbrechen begeht.

Welche Geschichte der DCU-Film Clayface erzählen soll, ist bisher nicht bekannt. Die Regie übernimmt James Watkins (Speak No Evil), den ersten Drehbuchentwurf hat Mike Flanagan (Doctor Sleeps Erwachen) geschrieben. Ob Batman im Film auftritt oder Clayface später in einem Batman-Film sein Unwesen treibt, muss sich noch zeigen.

Wann kommt Clayface ins Kino?

Clayface soll am 10. September 2026 in den deutschen Kinos erscheinen. Außer Tom Rhys Harries sind bisher keine Mitglieder der Besetzung enthüllt worden.