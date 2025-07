"Er wollte unser Kind": Neues Fantastic Four-Video enthüllt, warum Galactus die Welt vernichten möchte

In Fantastic Four: First Steps will ein gigantischer Marvel-Fiesling die Welt vernichten. Aber warum? Ein neuer Teaser spricht endlich den verblüffenden Grund an.

Mit jedem Tag werden neue Details zur Story von The Fantastic Four: First Steps enthüllt. Kürzlich deutete ein Video einen erstaunlichen romantischen Twist an, jetzt geht es um die Apokalypse: Im kommenden Marvel-Film will ein gigantischer Fiesling namens Galactus (Ralph Ineson) die Erde vernichten. Und endlich ist der Grund auch klar.

Fantastic Four-Bösewicht Galactus verlangt ein Kind, um die Welt zu retten

Im neuen Teaser ist eine Pressekonferenz zu sehen, in der die Fantastic Four um Reed Richards (Pedro Pascal) sich der Öffentlichkeit erklären: Nachdem Galactus aufgetaucht ist, haben sie offenbar versucht, mit ihm über das Schicksal der Welt zu verhandeln. "Er hat einen zu hohen Preis verlangt", erklärt Richards. "Er wollte unser Kind."

Schaut euch hier das neue Fantastic Four-Video an:

The Fantastic: Four First Steps - Teaser Are We Safe (English) HD

Natürlich wird das Ehepaar Reed und Sue Richards (Vanessa Kirby) ihren ungeborenen Sohn nicht ausliefern – also droht die Zerstörung der Welt. Aber steckt hinter Galactus' Forderung nur purer Sadismus? Nein, denn die bevorstehende Geburt von Franklin Richards (Ada Scott) ist ein epochales Ereignis.

Wie Fans der Marvel-Comics wissen werden, handelt es sich bei Franklin Richards um einen immens mächtigen Superhelden, dessen Kräfte die Realität selbst aus ihren Angeln heben können – einige Geschichten suggerieren sogar seine Unsterblichkeit. Finstere Gestalten wie Galactus haben also ein Interesse daran, mit dem Kind auch die Zukunft des Universums unter ihre Kontrolle zu bringen.

Wann kommt Fantastic Four: First Steps ins Kino?

Wie genau die Fantastic Four die Bedrohung durch Galactus abwenden können und welche Rolle die Figur Franklin Richards am Ende im Film spielen wird, zeigt sich in Kürze im Kino. Fantastic Four: First Steps erscheint am 24. Juli 2025. Regie führte Matt Shakman (WandaVision).