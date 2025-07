Neues Fantastic Four-Video verblüfft mit angedeutetem Twist, den wohl niemand erwartet hat

Ein neuer kurzer Fantastic Four-Teaser zum in Kürze startenden Marvel-Film First Steps geht einen Schritt in eine unerwartete Richtung für zwei der Figuren.

Nächste Woche startet The Fantastic Four: First Steps in den Kinos. Nachdem die ersten Trailer schon berühmte Sätze fallenließen und den apokalyptischen Bösewicht entfesselten mag so mancher Marvel-Fan glauben, dass keine Überraschungen mehr übrig sind. Doch ein neues Teaser-Video namens "Girlfriend" deutet nun eine unerwartete Wendung an.

Steckt in The Fantastic Four: First Steps eine überraschende Liebesgeschichte?

The Fantastic Four: First Steps etabliert das Super-Quartett in den 1960er Jahren neu: Nach einer Weltraummission erhalten Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) außergewöhnlichen Fähigkeiten und werden zu Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing. Dann droht jedoch der Weltraumgott Galactus den Planeten zu zerstören und lässt die kommende Auslöschung durch seine Gesandte, Silver Surfer (Julia Garner), ankündigen. Der neuste 30-sekündige Teaser legt nun nahe, dass es zwischen Frauenheld Johnny und der Weltraum-Wellenreiterin unvorhergesehene romantische Schwingungen geben könnte.

Seht hier das neue Fantastic Four-Video mit Johnny und Silver Surfer

The Fantastic: Four First Steps - Teaser Girlfriend (English) HD

Schon in der Kino-Comicadaption Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer entpuppte sich der außerirdische silberne Surfer als gefährlicher Gegner, der sich schließlich aber auf die Seite der Held:innen schlug. Könnte First Steps diesen Kniff wiederholen und dem ganzen einen zusätzlichen romantischen Dreh geben? Im neuen Video haben Johnny und Silver Surfer (zumindest aus Johnnys Sicht) "einen Moment". Da die galaktische Vorbotin in der Neuadaption ein Alien mit Frauenkörper ist, könnte sie das ideale Wesen des weltraumliebenden Womanizers sein.

Um herauszufinden, ob The Fantastic Four: First Steps von Matt Shakman (der schon in WandaVision Romantik ins MCU brachte) wirklich als erster F4-Film den Schritt in diese Lovestory-Richtung wagt, werden wir uns jedoch bis zum Kinostart gedulden müssen. Die letzten drei Fantastic Four-Kinofillme könnt ihr aktuell bei Disney+ * streamen.

Wann startet The Fantastic Four: First Steps im Kino?

Der Kinostart von The Fantastic Four: First Steps fällt in Deutschland auf Donnerstag, den 24. Juli 2025. Er liegt damit fast genau zehn Jahre nach dem letzten (gescheiterten) Fantastic 4-Neustart von Josh Trank, der im Sommer 2015 angelaufen war.

