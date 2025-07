Erleichterung für Avatar-Fans: Teil 4 und 5 befinden sich in den besten Händen Hollywoods

Nach Avatar: Fire and Ash erwarten uns zwei weitere Fortsetzung der Sci-Fi-Reihe. Doch wer bringt diese ins Kino? Um diese Frage haben sich Fans zuletzt Sorgen gemacht.

Dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash steht nichts mehr im Weg. Nachdem der erste Trailer zur heiß erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung enthüllt wurde, dürfte selbst den größten Skeptiker:innen klar geworden sein, dass James Cameron dieses Mal den Zeitplan einhalten kann und keine weiteren Verzögerungen auf uns zukommen.

Verwunderlich wäre es nicht. Gerade der Kinostart von Avatar 2: The Way of Water wurde so oft verschoben, dass die Zweifel an der Existenz des Films zwischenzeitlich mehr als berechtigt schienen. Doch wie sieht es mit Avatar 4 und Avatar 5 aus? Hier gab es zuletzt Meldungen, dass diese gar nicht von Cameron inszeniert werden.

James Cameron bekräftigt, dass er Avatar 4 und 5 dreht

Bei den Avatar-Filmen handelt es sich um die wohl größten und komplexesten Blockbuster-Projekte unserer Zeit. Cameron hat bereits um die 20 Jahre in der Welt von Pandora verbracht und feiert in wenigen Wochen seinen 71. Geburtstag. Somit stand die Idee im Raum, dass er die Regie von Teil 4 und 5 an eine andere Person abgibt.

Hier könnt ihr den Trailer zum Avatar-Film Fire and Ash schauen:

Avatar: Fire and Ash - Trailer (Deutsch) HD

Das sorgte sowohl bei Fans als auch Branchenbeobachter:innen für Aufsehen, da es in Hollywood niemanden gibt, der mit dieser Art von Produktion und dem Umgang mit 3D so bewandert ist wie Cameron. Gegenüber Empire gibt der Regisseur nun Entwarnung und sagt, dass er Avatar 4 und 5 höchstpersönlich ins Kino bringen will.

Cameron erklärt:

Ich bin gesund und bereit, loszulegen. Natürlich kann ich nicht ausschließen, [dass etwas Unvorhergesehenes passiert]. Ich meine, ich muss mich richtig reinhängen, um das Arbeitspensum und die Energie der nächsten sechs oder sieben Jahre zu bewältigen. Vielleicht schaffe ich das nicht. [...] Aber solange ich es kann, mache ich es.

Für den Fall der Fälle ist Cameron nicht allzu nervös und erwähnt ein Beispiel aus seiner Vergangenheit, wo er erfolgreich einen Sci-Fi-Blockbuster abgegeben hat: Alita: Battle Angel. Jahrelang entwickelte Cameron den Stoff mit der Absicht, auch die Regie zu übernehmen. Schlussendlich übernahm Robert Rodriguez das Projekt.

Cameron erinnert sich:

Ich hatte eine großartige Arbeitsbeziehung – und ich verwende das als Beispiel, nicht als Antwort [auf die Avatar-Frage] – mit Robert Rodriguez bei Alita. Er hat das, was ich geschrieben hatte, respektiert und gewürdigt. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet.

Wann kommen Avatar 3, 4 und 5 ins Kino?

Am 17. Dezember 2025 können wir endlich in die Welt von Pandora zurückkehren. Dann startete Avatar: Fire and Ash in den deutschen Kinos. Teil 4 soll im Dezember 2029 folgen, während Teil 5, das große Finale der Saga, im Dezember 2031 eintrifft.