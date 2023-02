Erleichterung für Fantasy-Fans: Wenigstens eine Netflix-Serie wird nicht sofort zu Grabe getragen, sondern kriegt sogar Staffel 3

Netflix sorgt derzeit mit zahlreichen unerwarteten Absetzungen für Aufsehen. Eine erfreuliche Ausnahme stellt Robert Downey Jr.s Fantasy-Serie Sweet Tooth dar.

Lohnt es sich überhaupt noch, eine neue Netflix-Serie anzufangen? Viele Nutzer:innen des Streaming-Diensts sind verunsichert, da es in den vergangenen Wochen zu einigen Absetzungen beliebter Serien gab. Das beste Beispiel ist die Mystery-Serie 1899, die nach einer Staffel und einem Mega-Cliffhanger beendet wurde.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Wie What's on Netflix von seinen Quellen erfahren hat, scheint zumindest eine Serie vorerst in Sicherheit zu sein: Sweet Tooth. Das von Robert Downey Jr. produzierte Fantasy-Abenteuer feierte 2021 bei Netflix seine Premiere. Noch dieses Jahr soll die 2. Staffel starten.

Sweet Tooth bei Netflix: Robert Downey Jr.s Fantasy-Serie offenbar schon um Staffel 3 verlängert

Die frohe Botschaft für alle Fans: Netflix hat offenbar der 3. Staffel bereits grünes Licht gegeben. Offiziell verkündet wurde die Verlängerung noch nicht. Allem Anschein nach setzt der Streaming-Dienst aber großes Vertrauen in die Serie und ermöglicht es den Kreativen, langfristig zu planen. Nicht zuletzt existiert reichlich Material.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sweet Tooth schauen:

Sweet Tooth - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bei Sweet Tooth handelt es sich um die Verfilmung der gleichnamigen Comicreihe von Jeff Lemire. Die Geschichte dreht sich um den jungen Gus, der ein Hybrid aus Mensch und Reh ist. Auf der Suche nach seiner wahren Herkunft verlässt er sein Zuhause und entdeckt eine faszinierende Welt, die jetzt in Ruhe ausgebaut werden kann.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

