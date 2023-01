Schock-Absetzung bei Netflix: Lohnt sich 1899 Staffel 1 auch ohne Fortsetzung?

3 Staffeln waren geplant: Der deutsche Sci-Fi-Mindfuck 1899 wird von Netflix nach der 1. Staffel abgesägt. Wir sagen euch spoilerfrei, warum sich die Serie trotzdem lohnt.

1899 hätte das neue Dark werden sollen: dieselben Macher:innen, derselbe Grad an Mindfuck und ebenfalls auf 3 Staffeln ausgelegt. Stattdessen unterliegt die Sci-Fi-Serie Netflix' aktueller Absetzungswut und wird nicht über die bestehende 1. Staffel mit 8 Folgen hinausgehen.

Viele Sci-Fi-Fans, die sich 1899 vorgemerkt hatten, fragen sich nun zurecht, ob sich die 1. Staffel trotzdem lohnt. Ich habe darauf eine eindeutige Antwort.

Ja, 1899 lohnt sich auch als Miniserie - aber eure eigene Fantasie ist gefragt

Denkt an Film-Enden wie von Blade Runner. Heute noch fragen wir uns, ob Deckard ein Replikant ist oder nicht. Viele großartige Filme wie Das Ding aus einer anderen Welt, Inception und Insidious enden mit großen Twists oder brennenden Fragen, während sie die Haupthandlung zu Ende erzählen.

Netflix 1899

Wenn ihr mit dieser Einstellung an die 1. und leider letzte Staffel 1899 rangeht, werdet ihr großen Spaß haben. Denn die eigentliche Geschichte, was es mit der Überfahrt nach Amerika auf sich hat, mit all den mysteriösen Figuren an Bord, mit dem verschwunden Schiff und den zahlreichen anderen Mysterien, wird mit großen Twists bildgewaltig und zufriedenstellend aufgeklärt.

Ganz am Ende erwartet euch allerdings ein Rausschmeißer, der euch die Socken auszieht. Ihr werdet Fragen haben, weil die Serie in der letzten Szene eine neue Deutungsebene aufmacht. Meine erste Frage war: Wie um Himmels Willen will man das denn weitererzählen?

Ich hätte liebend gerne gesehen, wie die beiden 1899-Macher:innen Jantje Friese und Baran bo Odar eine vielleicht völlig andere 2. Staffel erzählen. 1899 endet aber auf einem Paukenschlag, auf dem ich gerne herumkaue.

Nachdem die Trauer über die Absetzung bewältigt ist, werde ich online über Theorien zum 1899-Ende herfallen. Dieser Wissensdurst erinnert mich an die Foren-Eskapaden nach dem legendäre Lost-Finale. Enttäuschte und zufriedenen Fans haben sich Hand in Hand offenen Fragen beantwortet. Das wünsche ich mir auch für 1899.

Der größte Wermutstropfen ist, dass uns Jantje Friese und Baran bo Odar im Moviepilot-Podcast Streamgestöber euphorisch von ihren Plänen für 3 Staffeln erzählt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

1899 hätte das neue Dark werden können, hat ihrer Vorgänger-Serie über aber einen entscheidenden Vorteil. Dark hätte niemals nur mit der 1. Staffel funktioniert. 1899 zum Glück schon.

*Bei diesem Link handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.