Erlösung für The Rookie-Fans: Staffel 5 jetzt erstmals ohne Streaming-Abo fürs Heimkino sichern

Seit acht Jahren erfreut die Kriminalserie The Rookie nun schon sein Publikum. Kurz bevor die sechste Staffel in Amerika ausgestrahlt wird, erscheint hierzulande endlich die fünfte Staffel fürs Heimkino.

Die beliebte Serie The Rookie wird seit 2018 produziert und nun steht auch die sechste Staffel in den Startlöchern. Die Serie basiert auf dem realen LAPD-Cop William Norcross, der 2015 nach Los Angeles zog, um sich mit Mitte 40 zum Polizisten ausbilden zu lassen.

Aktuell können alle Folgen bei Disney+ * und bei WOW * im Abo gestreamt werden, doch wer die Serie auch unabhängig von Streaming-Abos jederzeit sehen möchte, sollte sich die Heimkinofassung sichern. Erst letzte Woche erschien die fünfte Staffel The Rookie * und die hat es in sich. In der Edition findet ihr alle 22 Folgen auf 6 Discs, die 15 Stunden Krimi-Vergnügen bieten.

Darum geht es in der fünften Staffel The Rookie

John Nolan (Nathan Fillion) versucht in der fünften Staffel der Cop-Serie, sein großes Ziel zu erreichen - er will es zum Ausbildungsleiter schaffen. Schwierigkeiten bereitet ihm eine alte Bekannte. Die Serienmörderin Rosalind Dyer (Annie Wersching) ist aus der Haft entflohen und Nolan muss sich mit seinem Team auf die Jagd begeben.

Erste Details zur bald startenden Staffel 6 von The Rookie

Die fünfte Staffel wartet mit allerhand Wendungen auf, die das Department ordentlich durcheinander bringen. In Staffel 6 kommt dann LAPD-Psychiaterin Blair (Danielle Campbell) hinzu, die das Team nach den schrecklichen Ereignissen unterstützen soll (via TVLine ). Im Podcast Directionally Challenged verriet Campbell, dass sie ab der ersten Folge der neuen Staffel zu sehen sein wird. Und auch eine bestimmte Hochzeit wurde bereits gespoilert.

Warum das LAPD-Team eine Psychiaterin benötigt und ob die sechste Staffel ebenso wendungsreich weitergeht, wie die fünfte geendet ist, können Fans bald selber sehen. Am 20. Februar 2024 läuft die erste Folge beim US-Sender ABC. Der deutsche Starttermin lässt hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten.

