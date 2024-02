Große Überraschung in The Rookie Staffel 6 von Star der Serie gespoilert: Winziges Detail teast ganz bestimmte Hochzeit

The Rookie-Fans haben gar keine große Lust auf die Romanze zwischen John und Bailey. So wie es aussieht, wird Staffel 6 jedoch ziemlich sicher die Hochzeit von beiden zeigen.

Vor einigen Tagen hat ein neuer Trailer zur 6. Staffel The Rookie die Vorfreude auf die kommenden Folgen nochmal angeheizt. Fans können mittlerweile vor allem von dem Paar Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter), besser bekannt als "Chenford", nicht genug bekommen.

Eher genervte Reaktionen löst dagegen die Romanze zwischen John Bailey (Nathan Fillion) und Bailey Nune (Jenna Dewan) aus. Ein vergangenes TikTok-Video hat jedoch schon ziemlich klar verraten, dass The Rookie Staffel 6 wohl die Hochzeit der beiden zeigen wird.

TikTok-Clip enthüllt Überraschung aus The Rookie Staffel 6

Das Magazin Myself hat darüber berichtet, dass Bailey-Darstellerin Jenna Dewan gerade schwanger ist und ihr drittes Kind erwartet. Weiter unten im Artikel gibt es speziell für Fans der Serie aber noch ein aufregenderes Detail zu entdecken. Für ein TikTok-Video von Ende 2023 wurde der Cast von The Rookie danach gefragt, vor wem sie eine Person warnen würden, die sie ans Set der Serie mitbringen dürften:

Neben den Antworten selbst fällt in dem Zusammenschnitt vor allem das Kostüm von Dewan auf. Sie zeigt sich in dem kurzen Clip im Hochzeitskleid! Dieses Spoiler-Detail lässt klar darauf schließen, dass sich The Rookie Staffel 6 auch um die Hochzeit von John und Bailey drehen wird.

Wann kommt The Rookie Staffel 6 nach Deutschland?

The Rookie Staffel 6 startet in den USA am 20. Februar 2024. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Wir rechnen hierzulande frühestens Ende 2024 mit der Veröffentlichung.

Bei Netflix könnt ihr die ersten 4 Staffeln der Serie streamen. Bei Disney+ * gibt's auch schon die 5. Staffel komplett im Abo.

