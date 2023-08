Erst Henry Cavill, jetzt das: Gal Gadot-Verwirrung löst die nächste peinliche DC-Krise aus

Vor kurzem machte Gal Gadot noch Hoffnung auf einen dritten Wonder Woman-Film im neuen DC-Universum. Diese Aussicht wurde jetzt direkt wieder zerstört.

Das Chaos im DC-Universum geht weiter, wenn wir aktuellen Berichten glauben. Nachdem die Henry Cavill-Rückkehr als Superman erst groß angekündigt und dann direkt wieder abgesagt wurde, trifft dieses Schicksal jetzt auch Gal Gadot und Wonder Woman.

Die Schauspielerin sprach vor einigen Tagen darüber, dass sie davon überzeugt ist, Wonder Woman 3-Pläne mit den neuen DC-Chefs James Gunn und Peter Safran entwickeln zu können. Daraus wird jetzt aber wohl doch nichts.

Wonder Woman 3 soll sich nicht bei DC in Entwicklung befinden

Es gibt es derzeit keinerlei Pläne für einen neuen Wonder Woman-Film mit Gadot, wie Variety und Collider übereinstimmend mit Informationen von Insider-Quellen berichten. Vor rund einer Woche sprach Gadot im Comic Book-Interview noch optimistisch darüber:

Von James und Peter habe ich gehört, dass wir gemeinsam Wonder Woman 3 entwickeln werden.

In einem anderen Interview mit dem Flaunt-Magazin gab sie an, dass sie sich schon mit dem Duo getroffen hat und ihr versichert wurde, dass sich Wonder Woman 3 in den besten Händen befinden würde. Ob ihr hier falsche Informationen vermittelt oder die Pläne kurzfristig nochmal geändert wurden, ist nicht bekannt.

Aktuell sollten sich DC-Fans jedenfalls keine großen Hoffnungen auf Wonder Woman 3 machen. Die Prequel-Serie Paradise Lost, die auf der Amazonen-Insel Themyscira angesiedelt ist, wird dagegen weiter verfolgt.



Wie geht es im DC-Universum weiter?

Dieses Jahr starten mit Blue Beetle und Aquaman 2 noch zwei Filme aus dem "alten" DC-Universum im Kino. Danach starten James Gunn und Peter Safran das Franchise neu. Zum Plan des Duos gehört unter anderem ein neuer Superman-Film ohne Henry Cavill, den Gunn geschrieben hat und selbst inszenieren wird.

