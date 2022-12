Endgültiges Aus für Henry Cavill: Erste Pläne für neuen Superman-Film sind bekannt und der Ex-Witcher spielt darin keine Rolle

Henry Cavill wird nicht als Superman zurückkehren. Das teilte der Witcher-Darsteller jetzt mit. Denn DC-Kreativkopf James Gunn arbeitet an einem anderen Superman-Film.

In den letzten Wochen häuften sich Berichte, dass der baldige Ex-Witcher-Star Henry Cavill doch nicht, wie angekündigt, als Mann aus Stahl zurückkehren werde. Nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Zwei Monate, nachdem er bei Instagram seine Rückkehr in die Rolle bekannt gegeben hatte, richtete Henry Cavill wieder eine Nachricht an seine Fans. Diesmal war es eine schlechte. Doch dabei bleibt es nicht. Denn der neue DC-Kreativkopf James Gunn (The Suicide Squad) hat in der vergangenen Nacht offenbart, wo die Superman-Reise ohne Cavill hingehen wird.

Henry Cavills emotionales Statement zum Superman-Abschied

Bei Instagram schrieb Cavill sichtlich enttäuscht:

Ich hatte gerade ein Meeting mit [DC Studios-CEOs] James Gunn und Peter Safran und habe traurige Nachrichten. Ich werde doch nicht als Superman zurückkehren. Nachdem mir das Studio [Warner Bros.] im Oktober gesagt hatte, meine Rückkehr anzukündigen – bevor [James Gunn und Peter Safran] engagiert wurden – fällt mir diese Nachricht nicht leicht. Ich respektiere, dass James und Peter ein Universum aufbauen müssen. Ich wünsche ihnen und allen, die an dem neuen Universum beteiligt sind, Glück und ganz viel Erfolg.



Und weiter:

Für alle, die über die Jahre an meiner Seite waren: Wir können ein bisschen trauern, aber dann müssen wir uns daran erinnern: Es gibt Superman noch. Alles, wofür er steht, existiert noch [...]. Meine Zeit mit seinem Cape ist vorbei, aber das, wofür Superman steht, wird nie [enden]. [...]

Am 24. Oktober hatte Cavill seine Rückkehr als Superman verkündet, was mit einem Gastauftritt am Ende von Black Adam einherging. Zwei Tage später wurden James Gunn und Peter Safran als CEOs von DC Studios bekannt gegeben. Beide wurden mit der Neuordnung des DC-Universums betraut und darin hat Henry Cavills Kryptonier offenbar keinen Platz.

James Gunn verrät Details zum neuen Superman-Film

James Gunn meldete sich bei Twitter ebenfalls zu Wort und verriet Details über die Zukunft von Superman im Kino:

Peter und ich haben einen DC-Plan, mit dem es losgehen kann, was uns kaum glücklicher machen könnte. [...] Zu diesem Plan gehört Superman. Zunächst einmal wird sich unsere Story auf eine frühere Phase von Supermans Leben konzentrieren, also wird die Figur nicht von Henry Cavill gespielt.

Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Cavill schloss Gunn nicht aus, vielmehr schrieb er von einer "Reihe von aufregenden Möglichkeiten", die man in der Zukunft angehen könnte. Die Aussagen insbesondere von Henry Cavill deuten jedoch darauf hin, dass es derzeit keine konkreten Pläne für eine anderweitige Rückkehr ins DC-Universum gibt.

Folgendes ist über den neuen Superman-Film bekannt:

Gunn schreibt das Drehbuch. Er könnte laut Hollywood Reporter die Regie übernehmen, aber das steht noch nicht fest.

das Drehbuch. Er könnte laut die Regie übernehmen, aber das steht noch nicht fest. Insidern des THR zufolge plant Gunn keine Origin Story von Superman. Die Geschichte soll sich nicht in Smallville abspielen, sondern Clark Kent als Reporter beim Daily Planet begleiten.

Das ist im Übrigen nicht der einzige Superman-Film, der bei DC Studios entwickelt wird. Laut Hollywood Reporter arbeitet Ta-Nehisi Coates weiterhin an einem Drehbuch für den von J.J. Abrams geplanten Black Superman-Film.

Tiefere Einblicke in die Zukunft des DC-Film-Universums wollen James Gunn und Peter Safran im neuen Jahr mit der Welt teilen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Netflix, Amazon und Co. brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.