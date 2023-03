Erste deutsche Serie bei Disney+ erzählt eine unglaubliche wahre Geschichte – und sieht im ersten Trailer vielversprechend aus

Sam – Ein Sachse ist die erste deutsche Orignal-Serie von Disney+. Hier könnt ihr den Trailer anschauen für die Serie, die eine wahre Geschichte verfilmt.

Netflix brachte seine erste deutsche Serie bereits 2017 an den Start, Amazon folgte im selben Jahr. Seit dem Start von Disney+ in Deutschland zwei Jahre später warten wir vergeblich auf eine Antwort des Mäuse-Konzerns. Bis jetzt. Im April startet mit Sam - Ein Sachse die erste deutsche Original-Serie von Disney+. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen, der einen vielversprechenden Thriller teast.

Schaut euch den Trailer hier an:

Sam: Ein Sachse - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sam – Ein Sachse basiert auf den Memoiren von Samuel Njankouo Meffire

Sam (Malick Bauer) wächst als ungeliebter Außenseiter auf. Das Vorstadtleben in Sachsen um die Wende herum hat keinen Platz für einen schwarzen Jungen. Doch Sams Leben soll Wege einschlagen, die ihn auf beide Seiten des Gesetzes stellt und ihn zu einer Sensation in einem rückwärts gewandten Land machen.



Sam hat einiges, was ihn antreibt, als er beschließt, zur Polizei zu gehen. Auf der einen Seite wäre da der Abschluss mit dem gewaltsamen Tod seines Vaters, der ihn schwer belastet. Auf der anderen Seite sucht Sam nach Rückhalt, Gemeinschaft, einem Ort, an den er wirklich gehört - ein Gefühl, das ihm bislang verwehrt blieb. Zunächst scheint sich auch alles in die richtige Richtung zu bewegen, und die Medien können nicht genug vom ersten schwarzen Polizisten in einem Sachsen nach der Wiedervereinigung bekommen.



Doch schnell lösen sich Sams Hoffnungen in Luft auf, als er wieder auf Ablehnung stößt. Es dauert nicht lang, bis er sich eine neue Aufgabe sucht und seine eigene Firma gründet. Um den Erfolg des Unternehmens zu sichern, gerät Sam jedoch auf Abwege, die ihn zu immer gefährlicheren Geschäften führen.

Die Geschichte basiert auf den Memoiren von Samuel Njankouo Meffire, die am 30. März unter dem Titel "Ich, ein Sachse" erscheinen.

Wann kommt Sam – Ein Sachse zu Disney+?

Die Serie startet am 26. April bei dem Streaming-Dienst. Sie besteht aus sieben Episoden, die alle auf einmal veröffentlicht werden.



Das Personal hinter den Kulissen steigert übrigens die Erwartungen an Sam – Ein Sachse. Deutschland 83-Macher Jörg Winger agiert als Showrunner der Serie und bewies mit seinem aus drei Staffeln bestehenden Agenten-Thriller ein Händchen dafür, historische Stoffe aus dieser Ära frisch und spannend auszubreiten. Regie führen Soleen Yusef (Deutschland 89) und Sarah Blaßkiewitz (Ivie wie Ivie).