Nach The Dark Knight Rises sollte eine Robin-Serie kommen – doch Christopher Nolan stellte sich dagegen

Drei Batman-Filme hat Christopher Nolan für Warner Bros. gedreht. Als das Studio eine Spin-off-Serie über Robin in die Wege leiten wollte, legte der Regisseur allerdings sein Veto ein.

Mit Superman erwartet uns der Beginn einer neuen DC-Ära im Kino. Der perfekte Moment, um einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und herauszufinden, was bei den früheren Verfilmungen funktioniert hat und was schiefgelaufen ist. Das Wall Street Journal hat gerade einen umfangreichen Bericht über die DC-Geschichte veröffentlicht.

In diesem Bericht werden zahlreiche Projekte gestreift, die in den vergangenen Jahren entstanden sind – und jene, die es nicht über das Drehbuchstadium hinaus geschafft haben. Neben Ta-Nehisi Coates' Superman-Film gehört dazu eine Robin-Serie, die von niemand Geringerem als Christopher Nolan aufgehalten wurde.

Gescheiterter DC-Ableger: Christopher Nolan stellte sich gegen Robin-Serie zu seiner Batman-Trilogie

Nolan und DC haben eine lange Geschichte. Unter dem Dach von Warner Bros. drehte der Regisseur Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Darüber hinaus war er als Produzent in diverse DCEU-Projekte involviert, angefangen beim 2013 erschienenen Reboot Man of Steel, bei dem er einen Story-Credit hat.

Doch warum wurde Nolans Batman-Universum eigentlich nie ausgebaut? Gerade nach dem Ende von The Dark Knight Rises, das Joseph Gordon-Levitt als potenziellen Robin in Stellung brachte, lag ein Spin-off nahe. Wie sich nun herausstellt, gab es bei Warner sogar einige Produzent:innen, die an dieser Idee interessiert waren.

Wie das Wall Street Journal berichtete, stand eine Serie über die Abenteuer des jungen Robin, also eine Art Origin-Story, innerhalb Nolans Batman-Universum zur Diskussion. Nolan, der gerne die kreative Kontrolle über seine Projekte behält, war jedoch kein Freund davon und stoppte die Arbeit an der geplanten Robin-Serie.

Gordon-Levitt verriet Inverse letztes Jahr:

[Nolan] wollte [nach The Dark Knight Rises ] nie weitere Filme drehen. Dies war das Ende seiner Trilogie. Es ist witzig, dass wir jetzt im Kontext des Marvel Cinematic Universe darauf zurückblicken – alles ist eine Fortsetzung einer Fortsetzung einer Fortsetzung einer Fortsetzung. Aber damals, in den alten Zeiten, war eine Trilogie sehr viel und so wurde es auch gesehen.

Christopher Nolan ist nie wieder in sein Batman-Universum zurückgekehrt, jetzt regiert Robert Pattinson

Bis heute steht die Dark Knight-Trilogie als einmaliges wie eigenständiges Projekt in der DC-Geschichte und es sieht nicht danach aus, als würden wir nochmal mit einem neuen Film oder einer Serie in das von Nolan geschaffene Batman-Universum eintauchen. Der aktuelle Haupt-Batman ist Robert Pattinson in The Batman.

Vor drei Jahren stellte sich Pattinson als Dunkler Ritter auf der großen Leinwand vor und entführte in die bisher trostloseste Version von Gotham City. An dieser Version hält Warner Bros. fest: Auch wenn The Batman nicht Teil des neuen DC-Universums ist, erwartet uns am 1. Oktober 2027 eine Fortsetzung des düsteren Superheldenfilms.