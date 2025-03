Erster langer Trailer zum Lilo & Stitch-Remake: So sieht die neue Version des Disney-Hits aus

Seit Monaten warten wir auf den ersten richtigen Trailer zur Neuauflage von Lilo & Stitch. Jetzt hat Disney endlich eine lange Vorschau veröffentlicht, die uns das Sci-Fi-Abenteuer als Realfilm zeigt.

Wo bleibt er denn, der Trailer zu Lilo & Stitch? Obwohl die Live-Action-Verfilmung des gleichnamigen Animationsfilms aus dem Jahr 2002 bereits mehrere kurze Teaser erhalten hat, gab es bisher nur eine Handvoll von Ausschnitten zu sehen. Das ändert sich mit der Veröffentlichung des ausführlichen Trailers, der mit einer Lauflänge von zweieinhalb Minuten daherkommt und ein Alien-Chaos auf der Erde entfesselt.

Langer Trailer zu Lilo & Stitch: Das Sci-Fi-Abenteuer entfaltet sich dieses Mal im Live-Action-Gewand

Lilo & Stitch - Trailer (English) HD

Ausgehend vom Trailer hat sich die Geschichte in ihren Grundzügen nicht geändert. Erneut landet ein blaues Alien auf Hawaii, das von der jungen Lilo gefunden und Stitch getauft wird. So gegensätzlich die beiden auf den ersten Blick wirken: Schnell entwickelt sich eine starke Freundschaft zwischen Lilo und Stich, die sogleich auf die Probe gestellt wird. Denn hinter Stitch sind außerirdische Kopfgeldjäger her.

Der größte Unterschied dürften die echten Schauspieler:innen sein, die wir in dem Film kennenlernen, allen voran Newcomerin Maia Kealoha, die in der Rolle der Lilo zu sehen ist. An ihre Seite gesellen sich Tia Carrere, Courtney B. Vance, Amy Hill und Jason Scott Lee. Darüber hinaus kehrt Chris Sanders als die Stimme von Stitch zurück. Weitere bekannte Namen im Sprechcast sind Zach Galifianakis und Billy Magnussen.

Inszeniert wurde der Lilo & Stitch-Realfilm von Dean Fleischer-Camp, der vor vier Jahren mit Marcel the Shell with Shoes On für Aufsehen sorgte. Die außergewöhnliche Mischung aus Live-Action und Stop-Motion wurde sogar für einen Oscar nominiert. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was Fleischer-Camp aus Lilo & Stitch gemacht hat. Der lange Trailer fängt auf alle Fälle die Chaosenergie des Originals sehr ein.

Wann startet der neue Lilo & Stitch-Film im Kino?

Das Live-Action-Remake von Lilo & Stitch startet am 22. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Ursprünglich sollte der Film bei Disney+ erscheinen. Seit längerer Zeit steht jedoch fest, dass die Neuverfilmung zuerst auf die große Leinwand kommt. Die Streaming-Premiere bei Disney+ erfolgt voraussichtlich drei bis vier Monate nach Kinostart.