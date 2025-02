Erster Shrek 5-Trailer enthüllt Zendaya im Cast – und das ist nicht die einzige Überraschung

Der erste Trailer zu Shrek 5 ist endlich da. Die große Rückkehr des Animations-Hits enthüllt Neuigkeiten: Zendaya leiht einer Figur im Original ihre Stimme. Und der Animationsstil hat sich geändert.

16 Jahre werden Fans gewartet haben, wenn der beliebte grüne Oger aufs neue die Leinwand ziert: Shrek 5 kommt, aber der offizielle Kinostart soll erst Ende 2026 stattfinden. Umso überraschender, dass es mittlerweile einen ersten kurzen Teaser gibt: Er wartet unter anderem mit der Stimme von Zendaya auf.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Shrek 5 an:

Shrek 5 - Cast Announcement (English) HD

Nicht nur Zendaya: Shrek 5 überrascht Fans mit neuem Animationsstil

Genaue Details zur Handlung von Shrek 5 sind bisher noch nicht bekannt. Bisher wurde lediglich enthüllt, dass der beliebte originale Synchron-Cast der Filmreihe auch in Teil 5 zurückkehren soll. Dazu zählen unter anderem Eddie Murphy und Cameron Diaz.

Wie der Trailer zeigt, ist auch Zendaya mit von der Partie: Sie leiht der noch unbenannten Tochter der Fan-Lieblinge Shrek (Originalstimme: Mike Myers) und Prinzessin Fiona (Diaz) ihre Stimme. Für deren Spiegel-Eskapaden hat sie ganz offenbar nichts übrig.

Aber noch eine andere Enthüllung beschäftigt die Fans. Ganz offenbar haben die Macher nämlich in Teil 5 das Aussehen der Figuren verändert. In den sozialen Medien finden sich dazu unterschiedliche Fan-Meinungen: Während manche den neuen Stil begrüßen, empfinden andere ihn als Verrat am Original.

Welchen Grund die Modifikation hat, ist nicht bekannt. Grundsätzlich haben es die Macher womöglich einfach für nötig gehalten, die Figuren etwas altern zu lassen. Oder sie wollten die heißgeliebten animierten Figuren mit neuer Technik auf eine andere Ebene heben.

Wann kommt Shrek 5 ins Kino?

Shrek 5 soll offiziell am 23. Dezember 2026 erscheinen. Laut Eddie Murphy könnte der Film allerdings noch dieses Jahr kommen.

Und er bleibt offenbar nicht allein: Der Star versprach darüber hinaus ein Spin-off zu seiner Figur Esel. Ob seine Aussagen sich bewahrheiten, muss sich zeigen.