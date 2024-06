"Schon vor Monaten mit Shreck 5 angefangen": Eddie Murphy liefert Sequel-Update und bestätigt Film über Fan-Liebling

Seit Monaten soll Shrek 5 schon in Arbeit sein, sagt Esel-Sprecher Eddie Murphy. Gleichzeitig bestätigt er ein weiteres Spin-off über einen beliebten Charakter aus dem animierten Fantasy-Comedy-Universum.

Eddie Murphy rührt derzeit die Werbetrommel für seine Action-Komödie Beverly Hills Cop: Axel F., die am 3. Juli bei Netflix online geht. Bei der Gelegenheit gab er auch etwas Aufsehenerregendes aus dem Shrek-Franchise preis, das eingefleischte Fans die kurzen und langen Ohren spitzen lassen wird.

Shrek 5 kommt schneller, als Oger- und Esel-Fans sich träumen lassen

Murphy, der Shreks vierbeinigen Freund Esel in der englischen Originalfassung der Animationsfilme von DreamWorks vertont, meinte gegenüber Collider im Interview:

Wir haben mit Shrek 4 oder 5 schon vor Monaten angefangen. Ich habe es gemacht, ich habe den ersten Akt aufgenommen, und den Rest machen wir dieses Jahr, dann machen wir es fertig.

Doch beim Sequel Shrek 5, das dann schon 2025 herauskommen soll, bleibt es nicht. Der Hollywood-Star, den man auch als Stimme des Mini-Drachen Mushu aus Mulan kennt, bestätigte noch ein weiteres Projekt:

Shrek kommt raus, und Esel wird seinen eigenen Film haben. Wir machen auch einen mit Esel. Erst machen wir Shrek, und danach einen Esel-Film.

Universal Szene aus Shrek 4

Nach fünf Shrek-Teilen und zwei Spin-offs über den gestiefelten Kater soll nun also der Drachen- und Waffeln-liebende Esel-Sidekick des Ogers seinen eigenen Film bekommen. Zwei weitere Filme könnten das 755 Millionen Dollar schwere Fantasy-Franchise dann sogar über die Milliardengrenze an der Kinokasse katapultieren.



Wer für den Esel-Film verantwortlich zeichnen soll, ist aktuell nicht bekannt. Über die Shrek-Fortsetzung wissen wir immerhin, dass der englischsprachige Haupt-Cast inklusive Mike Myers und Cameron Diaz zurückkehren soll.

Wo kann man die Shrek-Filme streamen?

Die ersten beiden Shrek-Filme sind nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Co. zu haben. Teil 3 liegt zusätzlich bei JOYN Plus+ in der Flat vor, Teil 4 bei Sky Go und WOW – ebenso wie die beiden Der gestiefelte Kater-Filme.