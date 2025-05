Erster Teaser zu neuer Spider-Man-Serie mit Nicolas Cage geleakt: Er begeistert und verrät den Start

Neben Spider-Man 4 wird nächstes Jahr auch die heiß erwartete Spider-Noir-Serie ihr Debüt feiern. Der erste Teaser mit Nicolas Cage hat den Weg bereits ins Internet gefunden.

Spider-Man-Fans dürfen sich offenbar ganz besonders auf 2026 freuen. Denn nicht nur kehrt Tom Holland nächstes Jahr in Spider-Man: Brand New Day auf die große Leinwand zurück. Auch werden wir eine völlig andere Version der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft näher kennenlernen. Denn die Spider-Noir-Serie mit Nicolas Cage wird nächstes Jahr auf Amazon Prime Video erscheinen.

Einen Vorgeschmack liefert schon jetzt der erste Teaser, der bei den diesjährigen Upfronts von Amazon gezeigt wurde und bereits seinen Weg ins Netz gefunden hat. Wir fassen das Gesehene für euch zusammen.

Spider-Noir auf Amazon Prime Video: Nicolas Cage kehrt als verschrobener Antiheld zurück

Der erste Teaser zu Spider-Noir bringt Nicolas Cage in der Rolle des düsteren Antihelden zurück, dem er bereits in Spider-Man: A New Universe seine Stimme lieh. In der neuen Live-Action-Serie verkörpert Cage den dunklen Rächer gänzlich, der sich selbst zunächst nicht als Held bezeichnen möchte. So hören wir im Teaser eine Stimme, die verlauten lässt: "Die Menschen könnten einen Helden gebrauchen." Daraufhin entgegnet Spider-Noir: "Ich hoffe, sie finden jemanden."

Spider-Noir basiert auf der gleichnamigen Comicreihe aus dem Hause Marvel, die in den 1930er Jahren in New York City angesiedelt ist und sich an die klassischen Detektivgeschichten des Film Noir anlehnt. Darin verdient sich der gealterte und vom Pech verfolgte Peter Parker seinen Unterhalt als Privatdetektiv, nachdem er das Leben als einziger Superheld der Stadt hinter sich gelassen hat. Das schlechte Gewissen verfolgt ihn jedoch bis heute ...

Die Serie wurde von Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (The Punisher) für MGM+ und Amazon Prime Video als Teil des Sony's Spider-Man Universe (SSU) entwickelt. Neben Nicolas Cage sind in Spider-Noir unter anderem Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Brügge sehen... und sterben), Abraham Popoola (Cruella), Li Jun Li (Babylon), Karen Rodriguez und Jack Huston (Nachtzug nach Lissabon) zu sehen.

Wann kommt Spider-Noir zu Amazon Prime Video?

Während die ersten Bewegtbilder zur Serie den Comics getreu einen komplett schwarz-weißen Look präsentieren, wird Spider-Noir sowohl in schwarz-weiß als auch in Farbe zum Abruf auf dem Streamer bereitstehen, wie der Post von Prime Video verrät.

Die Serie wird ihre Premiere im Jahresverlauf 2026 zunächst auf dem linearen MGM+ Channel feiern. Einen Tag später werden die Folgen ebenfalls bei Prime Video zur Verfügung stehen.