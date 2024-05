Erster The Boys Staffel 4-Trailer lässt blutiges Chaos eskalieren – und teast ultimativen Bösewicht

Staffel 4 von Amazons blutiger Superhelden-Serie The Boys steht in den Startlöchern. Der neue Trailer liefert gewohnt viel Blutvergießen. Und für manche Fans eine große Wendung.

Dank Amazon herrscht in Hollywood Kunstblutmangel. So mögen zumindest manche Fans nach dem neuen Trailer zu The Boys Staffel 4 denken. Dort geht der Kampf zwischen den skrupellosen Supes und den titelgebenden Helden in seine entscheidende, blutigste Runde.

Schaut euch hier den Trailer zu The Boys Staffel 4 an:

The Boys S04 - Trailer (Deutsch) HD

The Boys Staffel 4-Trailer deutet finsteren Twist an

Aber wo genau setzt Staffel 4 der beliebten Amazon-Serie ein? Wie der Trailer zeigt, fungiert The Boys-Anführer Billy Butcher (Karl Urban) als Story-Mittelpunkt der kommenden Folgen. Er hat nicht mehr lange zu leben: Um gegen Superfiesling Homelander (Antony Starr) zu bestehen, injizierte er sich vor dem Kampf ein Serum, das ihm übermenschliche Kräfte verlieh. Und Krebs verursachte. Vorsicht, Spoiler!

Wie unter anderem auch Slash Film mit Bezug auf die Comicvorlage berichtet, könnte die kommende vierte Staffel bereits den finstersten Twist der The Boys-Geschichte vorwegnehmen: Butcher wird zum ultimativen Bösewicht und richtet sich in seinem totalen Willen, alle Supes auszulöschen, gegen sein eigenes Team.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Staffel 4 der blutigen Superhelden-Serie soll am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video anlaufen. Ob dort bereits das große Finale zu sehen ist, bleibt abzuwarten: The Boys Staffel 5 ist nicht bestätigt, gilt aber als sehr wahrscheinlich.

