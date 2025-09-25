Erster Trailer zu Greenland 2: Gerard Butlers Sci-Fi-Überlebenskampf geht weiter

Lange haben wir auf die Fortsetzung des Katastrophenfilms Greenland mit Gerard Butler in der Hauptrolle gewartet. Jetzt ist der erste Trailer zu Teil 2 erschienen, der die Erde an den Abgrund führt.

Kommt er oder kommt er nicht? Das fragen sich nicht nur die Menschen in Greenland im Angesicht des riesigen Kometen, der die gesamte Erde zerstören könnte. Auch Fans des Katastrophenfilms aus dem Jahr 2020 quälte bis kürzlich eine Ankunftsfrage: Wann erscheint die Fortsetzung Greenland: Migration mit Gerard Butler?

Bereits im Juni 2021 wurde der Film offiziell angekündigt, ehe das Projekt wieder in der Versenkung verschwand. Regisseur Ric Roman Waugh und sein Team waren jedoch nicht untätig und präsentieren nun den ersten Trailer zur Fortsetzung des dramatischen Weltuntergangspektakels. Schon das Poster sieht sehr episch aus.

Erster Trailer zu Greenland 2: Gerard Butler muss schon wieder seine Familie retten

Greenland 2: Migration - Trailer (English) HD

Die Geschichte des ersten Teils stellte uns den Familienvater John Garrity vor, der von Butler gespielt wird und es sich zur Aufgabe macht, seine Familie in eine Bunkeranlage in Grönland zu bringen. Das gelingt ihm auch. Der Einschlag des Kometen kann trotzdem nicht verhindert werden. Die Welt geht unter – zumindest zum Teil.

In der Fortsetzung sieht sich Garrity gezwungen, die Bunkeranlage wieder zu verlassen. Daraufhin begibt er sich mit seiner Frau Allison (Morena Baccarin) und seinem Sohn Nathan (Roger Dale Floyd) auf eine Odyssee, die ihn durch das zerstörte Europa führt. Hier hoffen sie, zwischen all den Trümmern eine neue Heimat zu finden.

Auf den ersten Blick wirkte Greenland wie ein weiterer typischer Action-Reißer mit Gerard Butler, der sich dieses Mal an Genre-Vorbildern wie Armageddon und Co. abarbeitet. Schlussendlich überraschte der Film jedoch mit seiner fast schon geerdeten Geschichte – vordergründig ging es um die Figuren und nicht den Bombast.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie die Fortsetzung darauf aufbaut. Greenland ist bereits die zweite Filmreihe, die Butler in jüngerer Vergangenheit gestartet hat. Erst Anfang des Jahres brachte er einen Nachfolger zu Criminal Squad ins Kino. Von der Olympus Has Fallen-Reihe gab es dagegen schon länger kein Lebenszeichen mehr.

Zum Weiterlesen: Gerard Butler rettet gigantisches Epos vor der Vollkatastrophe

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Greenland 2 im Kino?

Greenland: Migration ist einer der ersten großen Filme, die nächstes Jahr ins Kino kommen. Direkt am 8. Januar 2026 geht der Überlebenskampf der Garrity-Familie in die zweite Runde. Ob danach auch ein dritter Teil folgt, ist bisher unklar.