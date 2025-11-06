Erster Trailer zum Michael Jackson-Biopic, das jetzt schon für Kontroversen sorgt

Der nächste bekannte Musiker erhält seinen eigenen Kinofilm. Bei dem Michael Jackson-Biopic handelt es sich jedoch um ein kontroverses Projekt. Nun ist der erste Trailer erschienen.

Seit dem unglaublichen Erfolg von Bohemian Rhapsody sind Filme über Musiklegenden wieder im Trend. Erst dieses Jahr durften wir uns in Deutschland über das Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown freuen, während aktuell Bruce Springsteen mit Deliver Me From Nowhere auf der großen Leinwand vertreten ist.



Das nächste Projekt aus dieser Sparte hört auf den Namen Michael und dreht sich um den 2009 verstorbenen Popstar Michael Jackson. Eine Besonderheit ist, dass der Film mit einer großen Nähe zu seinem Protagonisten aufwartet. Gespielt wird der Sänger und Tänzer nämlich von Jaafar Jackson, der Michael Jacksons Neffe ist.

Erster Trailer zum Michael Jackson-Biopic enthüllt

Michael - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Verfilmung von Michael Jacksons Leben ist aus mehreren Gründen eine komplizierte Sache. Der offensichtlichste dürften jedoch die sexuellen Missbrauchsvorwürfe sein, die im Lauf der Zeit gegen den Musiker erhoben wurden. Bereits 1993 gab es den ersten, in den 2000er Jahren folgten weitere. Für große Aufmerksamkeit sorgte außerdem die 2019 erschienene Dokumentation Leaving Neverland, in der Wade Robson und James Safechuck behaupteten, Jackson habe sie als Kinder missbraucht.

Wie dieser Teil der Geschichte im Film dargestellt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Da das Michael Jackson Estate allerdings unmittelbar in die Produktion involviert ist, sorgte schon die Ankündigung des Projekts für Kontroversen. Viele befürchteten eine zweistündige Verklärung in Spielfilmform. Darüber hinaus häuften sich zuletzt Berichte über Probleme hinter den Kulissen sowie aufwendige Reshoots , also nachträgliche Dreharbeiten, um große Teile des Films zu verändern und neu zu drehen.

Vielen Biopics dieser Art wird vorgeworfen, dass sie immer den gleichen Mustern folgen und sich ihren Figuren nur oberflächlich annähern. Harmlose Liebeserklärungen, purer Fanservice und Oscar-Bait-Kino sind die üblichen Schlagworte. Ein Michael Jackson-Film erfordert jedoch deutlich mehr Fingerspitzengefühl und Nuancen, sonst droht er, sich in eine völlig geschmacklose Hollywood-Unternehmung zu verwandeln. Der Teaser-Trailer scheint bisher aber vor allem ein Best-of von Michael Jacksons Vita zu sein.

Wann startet der Michael Jackson-Film im Kino?

Universal hat den deutschen Kinostart auf den 23. April 2026 festgelegt. Dann werden wir herausfinden, was für ein Film Michael wirklich geworden ist. Neben Jaafar Jackson gehören Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate und Derek Luke zum Cast. Inszeniert wurde der Film von Training Day-Regisseur Antoine Fuqua. Das Drehbuch stammt von John Logan, der u.a. an Skyfall und Spectre mitgearbeitet und Martin Scorseses Aviator geschrieben hat.