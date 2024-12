Erstes Action-Highlight 2025 bei Netflix: Der Trailer zu The Night Agent Staffel 2 feuert aus allen Rohren

The Night Agent kehrt mit neuen Episoden zu Netflix zurück. In Staffel 2 der Action-Thriller-Serie erwartet uns ein düsteres Agenten-Abenteuer, bei dem wir niemandem vertrauen können.

"Erschießen sie mich, oder gehen sie mir aus dem Weg." Mit diesen drastischen Worten endet der neue Trailer zur 2. Staffel von The Night Agent. Über ein Jahr mussten wir auf die Fortsetzung der Netflix-Serie warten. Jetzt ist der Start endlich in greifbarer Nähe. In weniger als einem Monat kehrt FBI-Agent Peter Sutherland zurück.

Nachdem Netflix im November den Teaser-Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht hat, legt der Streaming-Dienst nun mit einem ausführlichen Einblick in die neuen Episoden von The Night Agent nach. Etwas mehr als zwei Minuten an Bildmaterial bekommen wir aus der neuen Staffel zu Gesicht – inklusive reichlich Action.

Der neue Trailer zu The Night Agent Staffel 2 zeigt FBI-Agent Peter Sutherland gegen den Rest der Welt

The Night Agent - S02 Trailer (Deutsch) HD

In der 2. Staffel von The Night Agent kehrt Gabriel Basso in der titelgebenden Hauptrolle zurück. Der von ihm verkörperte Peter Sutherland muss einmal mehr sein Heimatland verteidigen, auch wenn es so wirkt, als hätte sich die gesamte Welt gegen ihn verbündet. Er kann niemandem vertrauen. Jede Beziehung stellt eine Gefahr dar und macht ihn verletzlich. Sutherland ist ein einsamer Wolf.

Der Trailer zur 2. Staffel von The Night Agent untermauert diesen Eindruck mit kühlen, grauen Bildern, die eine beklemmende Atmosphäre schaffen. Dazu kommen jede Menge misstrauische Blicke und eine nervenaufreibende Tonspur. Die Fortsetzung der Agentenserie geizt nicht mit Spannungselementen und scheint auch actiontechnisch nochmal eine Schippe auf die erste Runde draufzulegen.

Wann startet The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Die 2. Staffel von The Night Agent feiert am 23. Januar 2025 ihre Premiere bei Netflix und umfasst wie die 1. Staffel zehn Episoden, die allesamt an einem Tag veröffentlicht werden. Ihr könnt also direkt zum Start einen Binge-Marathon einlegen. Und die beste Nachricht ist: Netflix hat bereits der 3. Staffel grünes Licht gegeben.