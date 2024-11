The Night Agent Staffel 2: Teaser-Trailer verrät endlich den Start der Action-Thriller-Serie bei Netflix

Endlich wissen wir, wann die 2. Staffel von The Night Agent zu Netflix kommt. Der Streamer hat nicht nur den offiziellen Starttermin enthüllt, sondern auch gleich einen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Die Rückkehr von The Night Agent ist nicht mehr weit. Nachdem Netflix die Fans zuletzt mit der Nachricht beglückte, dass die Action-Thriller-Serie definitiv auch in eine 3. Staffel geht, wird nun der Start der 2. Staffel vorbereitet. Seit Monaten warten wir auf die Bekanntgabe des Startdatums. Jetzt hat Netflix die Katze aus dem Sack gelassen.



Wann startet The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Die 2. Staffel von The Night Agent erscheint am 23. Januar 2025 bei Netflix. Erneut erwarten uns zehn Episoden, die uns immer tiefer in eine große Verschwörung führen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht nach wie vor der von Gabriel Basso verkörperte FBI-Agent Peter Sutherland und für reichlich Action ist auch wieder gesorgt.

Hier könnt ihr den Teaser zu The Night Agent Staffel 2 schauen:

The Night Agent - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

The Night Agent basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage aus der Feder von Matthew Quirk. Geschaffen wurde die Verfilmung von Shawn Ryan, der auch hinter Serien wie The Shield, Timeless und S.W.A.T. steht. Die von Netflix via Pressemitteilung veröffentlichte Inhaltsangabe zur 2. Staffel der Agentenserie liest sich wie folgt:

Im Mittelpunkt der zehn Folgen steht der FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso), dessen frühere Bemühungen, die Präsidentin zu retten, ihm nun die Möglichkeit eröffnen, zum Night Agent zu werden. Doch die Arbeit für die mysteriöse Organisation Night Action führt Peter in eine Welt, in der Gefahr allgegenwärtig und Vertrauen Mangelware ist.

Wer gehört zum Cast von The Night Agent Staffel 2?

Neben Basso zählen Luciane Buchanan, Amanda Warren und Arienne Mandi zum Cast der 2. Staffel von The Night Agent. Aus der jüngsten Pressemitteilung geht zudem hervor, dass Louis Herthum, Berto Colon, Michael Malarkey, Keon Alexander, Brittany Snow, Teddy Sears, Navid Negahban und Rob Heaps in weiteren Rollen zu sehen sind.

Die 1. Staffel von The Night Agent markiert einen der größten Erfolge in der Netflix-Geschichte. Tatsächlich war die Debütrunde 2023 das meistgesehene englischsprachige Original auf der Plattform des Streaming-Diensts. Im All-Time-Ranking belegt die Serie aktuell Platz 7 der meistgesehenen englischsprachigen Serien.