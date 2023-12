Meistgeschaute Netflix-Serie 2023: Nach 9 Monaten Wartezeit auf The Night Agent Staffel 2 gibt es endlich grandiose Nachrichten

Der Netflix-Hit The Night Agent wurde direkt nach dem Start im März verlängert, doch seit 9 Monaten warten wir auf ein Lebenszeichen von Staffel 2. Jetzt liefert der Hauptdarsteller persönlich gute Nachrichten.

Die 1. Staffel der Agenten-Serie The Night Agent hat für Netflix sensationelle Erfolge eingefahren. Kaum eine andere Serie wurde so schnell verlängert. The Night Agent mauserte sich zur meist gesehenen Netflix-Staffel des gesamten Jahres 2023. Hauptdarsteller Gabriel Basso macht den Fans mit einem Update zur 2. Staffel jetzt höchstpersönlich ein Weihnachtsgeschenk.

In diesem Artikel findet ihr alle Infos zu The Night Agent, Staffel 2:

Startdatum

Anzahl der Folgen

Handlung

Besetzung

Startdatum: Wann kommt The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Wie so viele Produktionen war auch die 2. Staffel The Night Agent stark vom Hollywood-Doppelstreik betroffen. Dass wir die Fortsetzung des Agenten-Thrillers 2024 zu sehen bekommen, wurde immer unwahrscheinlicher. Jetzt liefert Gabriel Basso, Mime des Protagonisten Peter Sutherland, höchstpersönlich ein Update, das Hoffnung macht.

Der Entertainment-Blog Bam! Smack! Pow! hat am 23. Dezember 2023 in Bassos Instagram-Storys eine aufregende Ankündigung aufgeschnappt: "Wir starten den Dreh für The Night Agent Staffel 2 in weniger als zwei Wochen!"

Der Drehbeginn ist ein wichtiger Meilenstein in der Produktion. Eine Thriller-Serie wie The Night Agent braucht zudem nicht so viel CGI wie beispielsweise eine Fantasy- und Sci-Fi-Produktion, was die Postproduktion von Effekte-lastigen Serien erheblich verlängert. Es ist also durchaus realistisch, dass die 2. Staffel The Night Agent bereits Ende 2024 bei Netflix erscheint.

Anzahl der Folgen: Wie viel Episoden hat The Night Agent Staffel 2?

Genau wie Staffel 1 wird auch die 2. Staffel von The Night Agent zehn Folgen haben. Wir gehen davon aus, dass die einzelnen Episoden auch diesmal zwischen 45 und 55 Minuten lang sein werden.



Handlung: Worum geht es in der 2. Staffel The Night Agent?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende der 1. Staffel! Im 1. Staffelfinale wird Peter Sutherland selbst zum titelgebenden Night Agent. Er rettet die US-Präsidentin vor einem Bomben-Anschlag des Vize-Präsidenten, erfährt endlich die Wahrheit über seinen Vater und bekommt seinen ersten Auftrag als Night Agent.

Bisher ist nichts Offizielles zur Handlung der 2. Staffel bekannt. Die 1. Staffel basierte zwar auf dem gleichnamigen Buch von Matthew Quirk * – der Roman hat aber nie eine Fortsetzung bekommen.

Wir gehen davon aus, dass Peter in den zehn kommenden Episoden einem großen Fall nachgeht, der die gesamte Staffel umspannt. Das ist zumindest der Wunsch von Showrunner Shawn Ryan (The Shield), der alle Staffeln von The Night Agent in sich geschlossen halten möchte.

Dabei wird Peter Sutherland sicherlich mehr über das sogenannte Night-Action-Programm an sich erfahren, von dem er nun ein essenzieller Teil geworden ist. Schließlich meint die US-Präsidentin am Ende der 1. Staffel zu ihm: "Das Night-Action-Programm geht tiefer, als Sie denken und sich vorstellen können. Es ist Kontinente übergreifend."

Besetzung: Kaum jemand wird aus Staffel 1 zurückkehren

Da Showrunner Shawn Ryan jede Staffeln in sich geschlossen halten möchte, soll auch ein Großteil des Casts wechseln.

Rückkehrer aus Staffel 1: Gesichert ist bisher nur die Rückkehr der beiden Hauptdarstellenden.

Peter Sutherland (Gabrial Basso) als titelgebender Night Agent

(Gabrial Basso) als titelgebender Night Agent Seine Freundin, Rose Larkin (Luciane Buchanan), die ihrem Tech-Unternehmen in Kalifornien eine zweite Chance geben will.

Da das Night-Action-Programm der Präsidentin unterstellt ist, könnte auch US-Präsidentin Travers (Kari Matchett) zurückkehren. Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola) könnte als neue Secret-Service-Agentin der Präsidentin am Ende der 1. Staffel organisch in Staffel 2 eingeflochten werden. Alle anderen wichtigen Figuren haben ein Ende für ihre Figur bekommen – zumeist im Gefängnis oder auf dem Friedhof.

Neuzugang in Staffel 2: Der Hollywood Reporter berichtet, dass Schauspielerin Amanda Warren (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) eine wichtige Rolle spielen wird in der 2. Staffel von The Night Agent. Sie mimt die Agentin Catherine Weaver, die sich mit dem Night-Action-Programm bestens auskennt. Es fällt ihr allerdings schwer, Peter Sutherlands Vertrauen zu gewinnen nach allem, was er in Staffel 1 erlebt hat.

