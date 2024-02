Erstes Bild von Millie Bobby Brown am Set von Stranger Things Staffel 5: Eleven ist zurück in Hawkins

Die Dreharbeiten zur 5. Staffel von Stranger Things sind im vollen Gange. Jetzt gibt es das erste Bild von Millie Bobby Brown, die als Eleven in die mysteriöse Kleinstadt Hawkins zurückkehrt.

Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich so weit: Seit dem 8. Januar 2024 laufen die Dreharbeiten zur 5. Staffel von Stranger Things, die den Netflix-Hit zu Ende führen wird. Eigentlich sollten die Dreharbeiten schon 2023 beginnen. Aufgrund des Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood hat sich die Produktion verzögert. Doch jetzt geht das Mega-Projekt endlich vorwärts.

Stranger Things Staffel 5: Neues Bild von den Dreharbeiten zeigt Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown

In den vergangenen Wochen sind bereits erste Einblicke in die 5. Staffel von Stranger Things eingetrudelt. Zu sehen gab es etwa ein Bild, das den Hauptcast der Serie in den Räumen der Produktion zeigt. Nun ist ein weiterer Schnappschuss eingetroffen, der die drei wichtigsten Stranger Things-Persönlichkeiten ins Zentrum rückt: Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown und die Serienschöpfer Matt Duffer und Ross Duffer.

Nachfolgend könnt ihr euch das Bild anschauen:

Die Beschreibung verrät zwar noch nicht allzu viel über die Handlung der finalen Stranger Things-Staffel. Worauf wir uns aber definitiv freuen dürfen: Millie Bobby Brown ist als Eleven wieder in Hawkins zurück. Nachdem die Serie zuletzt andere Schauplätze im Stranger Things-Universum erforscht hat, kehren wir zum Ursprung der Geschichte zurück. In Hawkins hat das Grauen vor vielen Jahren seinen Anfang genommen.

Die Origin-Story von Hawkins erfahren wir allerdings nicht in der Serie. Wenn wir ganz tief in die Vergangenheit des geheimnisvollen Orts eintauchen wollt, müsst ihr euch nach London ins Theater begeben. Dort wird seit Dezember 2023 das Stück Stranger Things: The First Shadow gespielt. Die Handlung ist im Jahr 1959 angesiedelt.

Wann startet Stranger Things Staffel 5 bei Netflix?

Netflix hat bisher kein Startdatum für die 5. Staffel von Stranger Things verraten. In der Vorschau auf die Film- und Serien-Highlights 2024 tauchte die Serie nicht auf. Das ergibt durchaus Sinn: Die Dreharbeiten stehen noch am Anfang und danach folgt eine aufwendige Postproduktion. Wir gehen davon aus, dass das Stranger Things-Finale 2026 bei Netflix eintrifft. Denkbar ist zudem, dass die Staffel in zwei Hälften geteilt wird.

