Erstes Poster zu Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film aufgetaucht: Es deutet den Titel des mysteriösen Geheimprojekts an

Steven Spielberg stellt aktuell seinen neuesten Sci-Fi-Film fertig. Auf gigantischen Werbewänden waren jetzt mysteriöse erste Bilder zu sehen.

Erstes offizielles Bild von Steven Spielbergs Sci-Fi-Film könnte den Titel enthalten

Steven Spielberg gilt als einer der berühmtesten und besten Regisseure aller Zeiten. So ist es kein Wunder, dass Millionen von Fans ungeduldig auf seinen noch unbenannten nächsten Sci-Fi-Film warten. Jetzt gab es den ersten offiziellen Blick auf den Film – auf riesigen Werbeplakaten in New York.

Wie Comic Book Movie und DiscussingFilm berichten, hängen aktuell gigantische Werbeposter des Films am New Yorker Times Square – für viele der beste und teuerste Platz der Welt, um auf die eigenen Produkte aufmerksam zu machen. Laut Bericht ist auf den Postern zu lesen: "Alles wird offenbart am 12.06.2026".

Das deutet einerseits auf das US-Startdatum am 12. Juni 2026 hin. Bei uns kommt der Film vermutlich einen Tag früher, am 11. Juni, ins Kino. Aber noch eine andere Information enthält der Satz: Er könnte den Titel des Films bestätigen.

Das englische Original des Werbesatzes lautet "All will be disclosed". Laut Comic Book Movie hielt sich bisher hartnäckig das Gerücht, dass der Titel des Films Disclosure (dt. "Offenbarung") sein könnte. Deutet Spielberg hier also schon den Namen seines Films an? Das Bild selbst zeigt ein menschliches Auge, gesehen durch die Umrisse eines Vogels, dessen Kopfgefieder an das eines sogenannten Blauhähers erinnert. Was es damit auf sich hat, ist nicht bekannt. Gerüchteweise soll sich die Story des Films um UFOs drehen.

Näheres werden wir spätestens erfahren, wenn in etwa zwei Wochen der Trailer des Films im Kino erscheint. Bis dahin heißt es für Spielberg-Fans abwarten – und auf ein Meisterwerk hoffen, das sich nicht vor Filmen wie E.T. - Der Außerirdische oder Minority Report verstecken muss.

Zwei alte Bekannte Spielbergs arbeiten für den Film wieder mit Steven Spielberg zusammen: Jurassic Park-Autor David Koepp und Komponistenlegende John Williams (Indiana Jones und der letzte Kreuzzug). Zur Besetzung gehören unter anderem Emily Blunt (Sicario) und Josh O'Connor (Challengers).

