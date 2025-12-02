Steven Spielberg hat einen geheimen Sci-Fi-Film gedreht und keiner weiß, worum es geht: In 2 Wochen kommt der Trailer

Der nächste Steven Spielberg-Film ist bereits abgedreht. Das hat nur noch niemand mitgekriegt. In wenigen Tagen erfahren wir endlich, was hinter dem streng geheimen Sci-Fi-Projekt steckt.

Was macht eigentlich Steven Spielberg? Er wird sich doch nicht etwa mit Die Fabelmans aus dem Kino verabschiedet haben? Dieser Verdacht könnte nach dem Schauen des autobiografisch angehauchten Coming-of-Age-Dramas durchaus entstehen. Nicht zuletzt fühlt er sich wie ein Streifzug durch ein Leben aus bewegten Bildern an.

Doch Spielberg denkt gar nicht ans Aufhören, sondern hat den nächsten Film längst im Kasten. Die Welt weiß nur noch nichts davon. Entgegen anderer großer Blockbuster fanden die Dreharbeiten abseits der öffentlichen Wahrnehmung statt. Nun wird das Geheimnis um Steven Spielbergs neuen Film endlich gelüftet.

Mysteriöser Sci-Fi-Film von Steven Spielberg: Was bisher über das Geheimprojekt bekannt ist

Wie World of Reel berichtet, soll der erste Trailer im Zuge des Kinostarts von Avatar: Fire and Ash enthüllt werden. Auf Twitter bestätigt der auf Trailer spezialisierte Update-Account TrailerTrack die Nachricht. Damit dürften wir spätestens zum US-Start am 18. Dezember 2025 einen ersten Einblick in Spielbergs neues Werk erhalten.

Aber womit haben wir es jetzt genau zu tun?

Das Spannendste zuerst: Spielbergs neuer Film wird ein Sci-Fi-Abenteuer und soll sich um UFOs drehen. Damit bewegt sich der Regisseur endlich wieder in dem Genre, in dem er ein paar der besten Filme seiner Karriere abgeliefert hat, von E.T. und Unheimliche Begegnung der dritten Art bis zu A.I., Minority Report und Krieg der Welten.

Von Krieg der Welten hat er auch gleich einen Drehbuchautor mitgebracht: David Koepp, der ebenfalls Spielbergs Sci-Fi-Meisterwerk Jurassic Park geschrieben hat, bündelte die streng geheime Geschichte auf Papier, ehe im Februar die Dreharbeiten starteten. Ein weiterer alter Bekannter, der zurückkehrt, ist Komponist John Williams.

Der bisher noch unbetitelte Sci-Fi-Film markiert die 30. (!) Kollaboration von Spielberg und Williams. Es gibt nur wenige Regie-Komponisten-Duos, die ein solch umfangreiches Schaffen vorzuweisen haben. Auch nicht fehlen darf Kameramann Janusz Kaminski, der Spielberg seit dem 1993 erschienenen Schindlers Liste begleitet.

Viele neue Gesichter für Steven Spielberg, die im Angesicht von UFOs staunen können

Vor der Kamera wartet die UFO-Sichtung dagegen mit einigen Namen auf, die wir noch nie in einem Spielberg-Film beim Staunen gesehen haben, angefangen bei Emily Blunt und Josh O'Connor in den Hauptrollen. Weiterhin gehören Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo und Wyatt Russell zur illustren Besetzung des Films.

An diesem Punkt erschöpfen sich leider schon die gesicherten Informationen. Eine Sache können wir euch trotzdem noch mit auf den Weg geben: Markiert euch den 15. Mai 2025 rot im Kalender. Denn dann startet Spielbergs neuer Sci-Fi-Film in den deutschen Kinos. Und mit etwas Glück hat er bis dahin einen richtigen Titel.