Erstmals im Streaming-Abo: Extrem unterhaltsamer Gangster-Film, der im Kino völlig zu Unrecht unterging

Nicht jeder Film erhält im Kino die verdiente Aufmerksamkeit, selbst wenn er genial unterhält. Umso wichtiger ist es, auf versteckte Perlen wie diesen Neustart bei Sky hinzuweisen.

Tragische Liebesgeschichten und das Handwerk von richtig harten Agenten gehen eigentlich von Natur aus Hand in Hand. Doch was, wenn sowohl die Liebesgeschichte als auch die Agenten-Action mal etwas anders laufen als gedacht?

In diesem Fall ergibt sich eventuell eine Kombination, die ihrer Zeit im Kino vollkommen zu Unrecht versumpft ist und ab heute erstmals bei Sky Teil des Streaming-Abos ist. Weekend in Taipei blieb über seine Laufzeit auf der großen Leinwand ebenso ungesehen wie unterbewertet. Dabei steckt der Film voller herrlicher Verfolgungsjagden, Keilereien – und ungeahnten Überraschungen.

In Weekend in Taipei wird ein hartgesottener Agent plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert

Vor 15 Jahren hatte John Lawlor (Luke Evans) alles, was er sich wünschen konnte. Eine Leidenschaft für seinen Job als Ermittler, ein Leben in Taipei, und eine Beziehung mit der eigensinnigen, ehemaligen Verbrecherin Joey (Lun-Mei Gwei). Doch ihrer beider Sünden mussten sie irgendwann einholen – und so gingen beide ihrer Wege.

Heute ist John immer noch sturer, hartgesottener DEA-Agent und bringt große Drogenkartelle zu Fall. Einen der weltweit mächtigsten Verbrecherbosse hat er jedoch immer noch nicht zu fassen bekommen: den Großindustriellen Kwang (Sung Kang). Dessen diverse kriminelle Machenschaften sind zwar vielen bekannt, doch dingfest konnte ihn aus Mangel an Beweisen bislang niemand machen.

Da flattert Post in Johns Büro. Private Aufzeichnungen und geheime Buchführung, die offenbar aus Kwangs Besitz stammt. Um die anonyme Quelle dieser Informationen zu treffen und endlich etwas gegen den Gangsterboss zu unternehmen, reist John in die Herkunftsstadt der Dokumente: Taipei. Dort wartet nicht nur sein Fall auf ihn, sondern mehr von seiner Vergangenheit, als ihm lieb ist.

Weekend in Taipei ist ganz anders und so viel besser, als es sein Kino-Flop vermuten lässt

Weekend in Taipei beweist wieder einmal eindrucksvoll, dass Erwartungshaltung beim Kinobesuch der Schlüssel zum Glück ist. Auf den ersten Blick wirkt der Film wie eine Art kleines Fast & Furious mit jeder Menge krachender Agenten-Action und atemlosen, rasanten Verfolgungsjagden. Das ist er auch – aber eben ganz anders, als man erwarten würde.

Der Film ist nämlich kein purer Thriller, keine reine Action-Komödie und auch kein vollblütiger Auto-Film. Weekend in Taipei liefert an all diesen Fronten fantastische Momente ab. Die Schießereien sind wuchtig, die erste Kampfszene ein absolutes Kunstwerk, die schnellen Sportwagen kommen schön auf Touren. Doch da kommt noch viel mehr.

Zu alldem ist Weekend in Taipei eine wirklich berührende, ungewöhnliche Liebesgeschichte – und ein Familienabenteuer. Hier geht es nicht nur ums blutige Geschäft, sondern auch um große Gefühle. Das greift alles herrlich unterhaltsam ineinander, ist oft witziger als gedacht und mit viel Chemie gespielt. Nur eben (positiv) überraschend. Wer sich darauf einlässt, wird fantastische 100 Minuten Filmspaß erleben.

Wer Lust auf Familienabenteuer mit ordentlich Gangster-Anteil hat, kann Weekend in Taipei ab heute als Teil des Streaming-Abos bei Sky genießen.



