Erstmals im Streaming-Abo: Völlig unterschätztes Action-Feuerwerk, das bis zum Ende unterhält

Wie der Protagonist dieses Tipps bei WOW springt dieser Artikel in die Bresche und kämpft für die richtige Sache: Für mehr Anerkennung dafür, wie viel Spaß dieser Action-Trip eigentlich macht.

Das Internet und besonders die Filmcommunity verbünden sich manchmal gerne, wenn es darum geht, etwas entweder himmelhoch jauchzend zu huldigen oder einen Film geschlossen niederzumachen. Dabei gehen ab und an die Graustufen zwischen den Extremen verloren. Und plötzlich werden die großen Stärken eines unterschätzten Werkes praktisch gar nicht mehr gewürdigt.

Das ändern wir an dieser Stelle einmal. Denn dieses Frühjahr erschien mit Love Hurts – Liebe tut weh ein liebenswerter kleiner Action-Streifen, der seinem Titel auf beste Weise alle Ehre machte und Martial-Arts-Sequenzen lieferte, die schlicht sehenswert sind. Und da er ab heute bei WOW erstmals kostenlos im Streaming-Abo zu sehen ist, bietet sich ein Nachholen umso mehr an. Nicht zuletzt dem genialen Hauptdarsteller zuliebe.

Streaming-Tipp: In Love Hurts bei WOW wird der Valentinstag zum knochenharten Überlebenskampf

Marvin Gable (Everything Everywhere All at Once-Star Ke Huy Quan) liebt sein Leben als Immobilienmakler. Er ist ein fürsorglicher Chef für seine Mitarbeiter:innen, will stets das Beste für seine Kund:innen und ist auch sonst grundsätzlich ein Strahlemann, den jeder irgendwie ins Herz schließt. Zum Valentinstag backt er der gesamten Firma Herzchen-Kekse – und stolpert in seinem Büro über einen Killer.

Einen Killer, den er leider aus seinem früheren Leben kennt. Marvin arbeitete einst als rechte Hand und Henker für seinen kriminellen Bruder Alvin alias "Knuckles" (Daniel Wu). Der will Marvins friedlichem neuen Leben ein Ende setzen und ihn zurück an seine Seite holen, denn Rose (Ariana DeBose) ist zurück in der Stadt.

In Rose war Marvin jahrelang verliebt und rettete ihr das Leben, als Knuckles ihren Tod in Auftrag gab. Sie hat jedoch genug davon, sich totzustellen und will mit allen, die ihr damals Unrecht taten, so richtig aufräumen. Knuckles will sie endgültig zur Strecke bringen. Und Marvin landet mitten in dem Chaos, das dadurch losgetreten wird.

Erstmals im Streaming-Abo: Love Hurts ist kurzweiliger, witziger und herrlich harter Action-Spaß

Love Hurts ist schlicht und ergreifend liebenswert. Was im ersten Moment etwas komisch klingt, wenn man bedenkt, wie knochen-knackend, nasenbein-brechend, magengruben-kloppend hart die Action des Films ausfällt. Doch der harte Kontrast zwischen der fluffigen Knuffigkeit Marvins und Ke Huy Quans, der einfach alles auf ein neues Niveau der Nettigkeit hebt, und der Action macht den Film einfach spaßig.

Einerseits vereint sich hier schrullige, verquere Figurenzeichnung mit absolutem Valentinstags-Kitsch. Wir wünschen Marvin (und unerwarteterweise auch ein paar anderen Kandidat:innen hier) wirklich, dass das mit der großen Liebe klappt. Niemand rockt einen blutbesudelten Herzchenpulli so wie Ke Huy Quan. Andererseits ist die Action rasant durchgetaktet, die Kämpfe kreativ und der "Autsch"-Faktor nicht zu niedrig.

Noch dazu verfliegt die Zeit hier ebenso schnell wie Marvins rosa Valentinskekse weggefuttert werden. Mit straffen 82 Minuten Laufzeit ist kein Gramm Fett zu viel am Fleisch des Films. Man darf kein neues Jackie Chan-Manifest erwarten und auch nicht das Absurditätslevel eines Everything Everywhere All At Once. Doch Action-Fans kommen hier wirklich auf ihre Kosten.

Wer Love Hurts ein Herz schenken will, kann das ab heute im Streaming-Abo bei WOW.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

