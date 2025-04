Erstmals im TV: Die Fortsetzung der deutschen Harry Potter-Alternative, die seit Jahren Millionen begeistert

Das deutsche Kino wird seit einigen Jahren von einer Fantasy-Reihe dominiert, die eine unglaubliche Erfolgsgeschichte vorweist – und sie ist noch lange nicht vorbei. Heute läuft Teil 2 im TV.

Dass Fantasy eines der beliebtesten Film- und Serien-Genres ist, zeigen nicht nur erfolgreiche internationale Franchises wie Herr der Ringe, Harry Potter oder Game of Thrones. Auch das deutsche Kino wird seit Jahren von einer Fantasy-Reihe dominiert, die hierzulande bereits über 7 Millionen (!) Menschen in die Kinos zog – und noch lange nicht am Ende angekommen ist.

Heute könnt ihr euch einmal selbst vom zweiten Teil der Erfolgs-Reihe im Fernsehen überzeugen. Denn Die Schule der magischen Tiere 2 findet zum ersten Mal ihren Weg ins Free-TV.

Fantasy-Erfolg Die Schule der magischen Tiere 2: Darum geht es im deutschen Harry Potter-Ersatz

An der Wintersteinschule steht das 250. Jubiläum an und die Schulklasse von Miss Cornfield (Nadja Uhl) soll zur Feier des Tages ein Musical aufführen. Ida (Emilia Maier) übernimmt die Regie, gerät jedoch schon beim Casting in Bedrängnis, denn die fiese Helene (Emilia Pieske) möchte mal wieder die Hauptrolle an sich reißen.

Eigentlich gebührt der Posten jedoch der schüchternen Anna-Lena (Lilith Johna), die mit ihrem Gesangstalent alle überstrahlt. Anna-Lenas neues magisches Tier, das Chamäleon Caspar (Rick Kavanian), soll ihr dabei helfen, den Mut für die Bühne zu finden.

Schaut euch hier den Trailer zu Die Schule der magischen Tiere 2 an:

Die Schule der magischen Tiere 2 - Trailer (Deutsch) HD

Währenddessen muss sich Ida auch mit privaten Problemen herumschlagen, denn ihr Schwarm Jo (Loris Sichrovsky) bekommt außerordentlich dämliche Dating-Tipps von seinem neuen Pinguin Juri (Axel Stein). Das Chaos scheint vorprogrammiert …

Die Schule der magischen Tiere 2 verbindet Coming-of-Age-Elemente mit Harry Potter-Magie

Auf Grundlage der gleichnamigen und beliebten Romanreihe von Margit Auer, erzählen die Die Schule der magischen Tiere-Filme die Geschichte von einer besonderen Schulklasse, deren Schüler:innen nach und nach jeweils ein magisches Tier erhalten. Das Tier kommt jedoch nicht zufällig zu seiner oder ihrer neuen Besitzer:in, denn diese tragen häufig ein Problem mit sich herum, das durch ihr magisches Tier aufgefangen wird.

Dadurch entstehen alltägliche Coming-of-Age-Geschichten mit einer Prise Harry Potter-Magie und eingängigen Musical-Einlagen, die vor allem beim kindlichen Kinopublikum große Wellen schlagen. Teil 1 avancierte 2021 mit rund 1,5 Millionen Zuschauer:innen zum publikumsstärksten deutschen Film des Jahres, 2022 legte Teil 2 mit knapp 2,8 Millionen Zuschauer:innen nach. Teil 3 konnte letztes Jahr sogar über 3 Millionen Menschen in die Kinos ziehen. Teil 4 soll am 25. September 2025 folgen.

Sollte sich der Erfolg fortsetzen, dürfen sich Fans womöglich noch auf weitere Filme freuen. Denn Margit Auers Romanreihe umfasst mittlerweile 15 Bücher sowie zahlreiche Spin-offs – und somit genügend verfilmbaren magischen Stoff.

Wann kommt Die Schule der magischen Tiere 2 im TV?

Der Fantasy-Film feiert am Ostersamstag, den 19. April 2025 um 20.15 Uhr seine Free-TV-Premiere bei Vox. Am Ostermontag, den 21. April läuft Die Schule der magischen Tiere 2 zusätzlich um 16.45 Uhr auf RTL.

Wenn ihr die beiden Termine verpassen solltet, könnt ihr den Film von Sven Unterwaldt aktuell bei RTL+ im Abo streamen oder bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon leihen oder kaufen.