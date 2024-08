Es gibt eine neue Regel, die das Dschungelcamp komplett verändert – und sie nervt jetzt schon

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden wird am 15.08. ausgestrahlt und hat im Vergleich zu seinen Vorgängern einige Neuerungen. Über eine neue Regel wird viel zu wenig gesprochen.

Dass sich die Zuschauer von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! in der Sommer-Ausgabe der Show auf einige Änderungen gefasst machen müssen, ist bereits bekannt. Doch eine Änderung verändert das Dschungelcamp der Legenden komplett und könnte dem Format jeglichen Charme nehmen.

Abgedrehte Folgen, keine Live-Show: Ist das ein Grund, nicht einzuschalten?

Jedes Jahr freuen sich Fans vom Dschungelcamp auf zwei Wochen, in denen sie zehn zusammengewürfelten Promis dabei zusehen können, wie sie von Kakerlaken überschüttet werden, durch ein Haus voller Gedärme kriechen oder fragwürdige Delikatessen verspeisen müssen. Wer sich in der Jubiläums-Ausgabe auf Live-Bilder aus dem Camp freut, wird diesmal aber leider bitter enttäuscht. Denn genau hier ist der Haken: Das Sommer-Dschungelcamp wurde bereits vor Wochen abgedreht.

Das bedeutet für die Zuschauenden, dass sie keine Entscheidung darüber haben, wer in die Dschungelprüfung gewählt wird und über den Verbleib in der Show dürfen Fans auch nicht mehr bestimmen. Zugegeben, das erspart natürlich etliche Telefonkosten, aber der Spaß an der Sendung geht damit wohl verloren. Die Fans dürfen nicht mehr für ihre Show-Lieblinge voten, sondern müssen hoffen, dass sich ihr Star gegen die anderen durchsetzen kann. Dass Zuschauer und Zuschauerinnen bei einem Format mitbestimmen dürfen und das kleine, aber feine Machtgefühl, welches dadurch entsteht, ist zu einer echten Rarität geworden. Es gibt nur noch wenige Shows wie beispielsweise Promi Big Brother, in denen das überhaupt möglich ist, da die meisten Formate bereits vor Ausstrahlung abgedreht sind.

RTL Das Moderatoren-Duo aus Jan Köppen und Sonja Zietlow bleibt den Fans erhalten

Gerade die Live-Übertragungen direkt aus dem australischen Busch schafften bei dem Zuschauer doch ein Gemeinschaftsgefühl, dass ihn und sie an die TV-Bildschirme im heimischen Wohnzimmer fesselte. Man war quasi live dabei, als TV-Stars und Sternchen das Abenteuer ihres Lebens begonnen haben.

Vor allem Authentizität ist im Reality-TV das A und O und genau das wurde hier geliefert. Fans konnten sich sicher sein, dass die Szenen nicht gestellt waren und alles Gesagte auch so gemeint wurde. All das fällt durch die neue Änderung der kommenden Special-Staffel weg.

Die abgedrehten Folgen bieten natürlich zusätzlich jede Menge Raum für Spoiler. Ja, es gibt Vertragsstrafen für die Teilnehmenden, wenn etwas aus der Sendung vor Ausstrahlung ausgeplaudert wird. Die Vergangenheit hat aber einmal mehr gezeigt, dass trotz Strafen Informationen an die Öffentlichkeit sickern können. So sind bereits Gerüchte im Umlauf, wer das Dschungelcamp der Legenden gewonnen hat.



TV-Ausstrahlung & Stream: Dann beginnt das Dschungelcamp der Legenden

Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr eine neue Folge von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". Bereits einen Tag vorher startet die 17-teilige Spezialstaffel auf dem Streamingdienst RTL+.