Es ist Grusel-Sensation des Jahres: Die Zukunftspläne sind völlig größenwahnsinnig

Es passiert selten, dass eine Filmreihe mit Teil 9 ihren größten Hit abliefert. Doch genau dieses Phänomen können wir gerade bei Conjuring beobachten. Und es soll noch mehr kommen.

Das Horror-Kino hatte dieses Jahr bereits einiges zu bieten. Blood & Sinners, Final Destination: Bloodlines und Weapons entpuppten sich nicht nur als qualitative Volltreffer, sondern räumten auch ordentlich an den Kinokassen ab. Der größte Grusel-Schocker des Jahres ist jedoch ein anderer: Conjuring 4: Das letzte Kapitel.

Über 400 Millionen US-Dollar konnte der Film in seinen ersten zwei Wochen einspielen, was in jeder Hinsicht bemerkenswert ist. Nicht nur reden wir hier von einer der finanziell erfolgreichsten Leinwandveröffentlichungen des Jahres. Nein, Conjuring 4: Das letzte Kapitel stellt sogar alle seine Vorgänger in den Schatten.

Nach Conjuring 4 geht das Horror-Universum in Phase 2

Neun Filme sind bereits im Conjuring-Universum erschienen. Dazu gehören die vier Teile mit Vera Farmiga und Patrick Wilson in den Hauptrollen, genauso wie die drei Annabelle-Ableger und beide Abenteuer mit der Nonne. Wenn wir das Franchise noch ein bisschen größer fassen, zählen auch Wolves at the Door und Lloronas Fluch dazu.

Angesichts dieses Erfolgs stellt sich die Frage, wie final dieses "letzte Kapitel" tatsächlich sein wird. Wer in Hollywood würde eine solch erfolgreich laufende Reihe auf ihrem Höhepunkt begraben? Wie sich herausstellt, hat das beim Studio New Line Cinema niemand vor. Im Gegenteil: Das Conjuring-Universum soll in Phase 2 gehen.

Bereits im April sprach New Line-Präsident Richard Brener mit dem Hollywood Reporter über den Status quo des Franchise und ließ durchblicken, dass der Spuk noch lange nicht vorbei ist.

[Conjuring 4: Das letzte Kapitel] ist zwar der letzte Eintrag in dem, was wir als Phase 1 bezeichnen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir noch mehr [Conjuring-Filme] machen können.

Das Conjuring-Universum folgt dem Marvel-Vorbild

Was uns genau in Phase 2 erwartet, verrät Brener nicht. Das Vorbild ist jedoch eindeutig: Das Conjuring-Universum orientiert sich am Marvel Cinematic Universe, das sich ebenfalls aus mehreren Phasen zusammensetzt, die meistens auf größere Crossover-Filme à la Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame hinarbeiten.

Die Ansage ist durchaus mutig. Nicht zuletzt haben fast alle Cinematic Universes in den vergangenen Jahren an Zugkraft verloren. Selbst Marvel steckt massiv in der Krise. Der unerwartet große Erfolg von Conjuring 4: Das letzte Kapitel könnte die Phase 2-Pläne dennoch beschleunigen. Offenbar sind die Fans immer noch hungrig.

Aber reicht das auch, um eine weitere Dekade an Conjuring-Filmen zu rechtfertigen? Wir werden es herausfinden. Vorerst könnt ihr das Finale von Phase 1 seit dem 5. September 2025 in den deutschen Kinos schauen.