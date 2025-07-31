"Es ist meine Lieblingsserie": Star-Österreicher durfte in The Rookie Staffel 7 mitspielen – habt ihr ihn erkannt?

Gastauftritte gehören bei großen Serien wie The Rookie einfach dazu. Manchmal bedeutet das für die Darsteller sogar, dass sie Teil ihrer Lieblingsserie werden können.

In einer Serie mitzuspielen, ist für viele Menschen schon ein Traum. Wenn es dann auch noch die erklärte Lieblingsserie ist, umso besser. Der Traum ist für den österreichischen Star-Koch Wolfgang Puck wahr geworden. Puck ist nicht nur in Österreich bekannt, sondern auch in Hollywood. Dort ist der sozusagen der Koch der Stars.

Star-Koch Wolfgang Puck trifft in The Rookie auf Nathan Fillion

Der gebürtige Kärntner bekocht seit einigen Jahren regelmäßig die Promis bei der Oscarverleihung. Im Mai durfte der Koch selbst vor die Kamera treten. In der 7. Staffel von The Rookie spielt er sich selbst. Aus Freude hat er, zusammen mit ABC, die Verkündung selbst gefilmt und geteilt.

Hallo, ich bin Wolfgang Puck und ich spiele mich selbst in der fantastischen Fernsehserie The Rookie - meiner Lieblingsserie. Vergesst nicht einzuschalten und sie zu schauen.

Das passiert in der The Rookie-Folge mit Wolfgang Puck

In seiner Szene wird Wolfgang Puck beauftragt, bei einer Geiselverhandlung das Catering zu übernehmen. Veranlasst wurde dies von Randy Spitz (Flula Borg), einem deutschen Kopfgeldjäger. Dessen aktuelle Freundin wurde nämlich entführt und für ihre Freilassung ein Lösegeld gefordert.

Das geplante Catering verwirrt selbstverständlich die Polizisten auf dem Revier, allen voran John Nolan (Nathan Fillion). Während dieser glaubt, dass Puck für das Catering für die Geiselverhandlung engagiert wurde, korrigiert Randy ihn. Er habe Puck für die Feier danach beauftragt, weil er das Lösegeld bezahlen und somit seine Freundin befreien will. Für John Nolan keine gute Idee.

Zu sehen ist der Auftritt in Folge 17. der aktuellen 7. Staffel von The Rookie. Die nächste Staffel wird voraussichtlich Anfang 2026 starten. Welche überraschenden Gastauftritte wir dann zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten.