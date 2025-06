The Rookie bricht nach 8 Jahren goldene Regel für die neue Staffel

The Rookie wird in Staffel 8 eine Änderung vornehmen, die es in der bisherigen Seriengeschichte noch nicht gegeben hat. Der Schauplatz wird sich erstmals massiv ändern.

The Rookie-Fans kennen die Krimi-Serie mit Nathan Fillion weitgehend als packendes Polizei-Drama vor der heißen und sonnigen Kulisse von Los Angeles. In Staffel 8 soll die Serie nun erstmals die USA verlassen und europäischen Boden betreten.

Erstmals in der The Rookie-Geschichte: Staffel 8 dreht Szenen in Prag

Wie der Prague Reporter berichtet, hatte sich die Serienproduktion für mehrere Tage in der tschechischen Hauptstadt Prag niedergelassen. So sollen verschiedene Szenen in der Altstadt von Prag um den berühmten Jan-Palach-Platz herum gedreht worden sein. Darüber hinaus hätten Dreharbeiten am historischen Invalidovna-Komplex im 8. Bezirk stattgefunden.

Der Ortswechsel wurde von Bailey-Darstellerin Jenna Dewan auf Instagram bestätigt, die einen Schnappschuss aus Prag in ihrer Story teilte. "Prag ist absolut umwerfend", betitelte sie ihre Aufnahmen. Lokalen Insidern zufolge sollen auch Serien-Stars Nathan Fillion und Bridget Regan beim Dreh in Prag gesichtet worden sein.

Auch wenn bisher unklar ist, in welchem Umfang die Szenen in Prag in der kommenden Staffel zu sehen sein werden, geht The Rookie mit dem Dreh in Europa einen großen Regelbruch ein. Bisher war die Krimi-Serie sowohl produktionell als auch inhaltlich in Los Angeles und Südkalifornien verwurzelt.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich der Ortswechsel auch auf inhaltlicher Ebene in den neuen Folgen niederschlagen wird. Dass auch Monica-Darstellerin Bridget Regan in Prag gesichtet wurde, gibt dahingehend jedenfalls bereits reichlich Stoff für Spekulationen. Sie ist immerhin im Staffel 7-Finale gemeinsam mit Oscar (Matthew Glave) der Justiz entkommen ...

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Auch wenn die Dreharbeiten zu The Rookie Staffel 8 bereits im vollen Gange sind, müssen sich Fans noch eine Weile auf die neuen Folgen gedulden. Diese werden nicht wie von vielen gehofft im Herbst auf ABC starten, sondern erst Anfang 2026.

Hierzulande erscheint die Staffel voraussichtlich wieder wenige Tage nach der US-Premiere im Streaming-Abo bei WOW. Dort findet ihr jetzt schon alle bisherigen sieben Staffeln im Programm.