Es kommt ein Forrest Gump-Remake mit einem Superstar und so sieht es aus

Wer glaubt, es könne nur einen Forrest Gump geben und zwar Tom Hanks, wird im August eines Besseren belehrt. Dann kommt ein Remake in die deutschen Kinos.

Mit wenigen Rollen wird Tom Hanks so stark assoziiert wie mit Forrest Gump aus dem Jahr 1994. Immerhin steckt die Literaturverfilmung von Robert Zemeckis voller berühmter Zitate und Pralinenschachteln.

In Indien wagte man sich trotzdem an ein Remake, besetzte die Hauptrolle mit einem waschechten Superstar. Mittlerweile ist die neue Version von Forrest Gump fertig und heißt Laal Singh Chaddha. Besser noch: Sie hat sogar einen deutschen Kinostart. Wie sich Aamir Khan in der Geschichte des Außenseiters macht, der wichtige Ereignisse der Geschichte kreuzt, deutet der Trailer an.

Schaut euch den Trailer für das Remake hier an:

Laal Singh Chaddha - Trailer (English Subs) HD

Was ist über das Forrest Gump-Remake bekannt?

Seit zwei Jahrzehnten gibt es Pläne für ein Remake von Forrest Gump in Hindi. Nachdem Aamir Khan 2018 die Rechte daran sicherte, machte der Film einen großen Schritt Richtung Realität. Khan ist ein Superstar des Hindi-Kinos, also jenes indischen Kinos, in dem Hindi gesprochen wird (in Abgrenzung zum Beispiel zu Filmen in Telugu oder Tamil) und das hierzulande unter dem Namen Bollywood bekannt ist.

Der Schauspieler und Produzent war in einigen der erfolgreichsten Hindi-Filme aller Zeiten zu sehen, etwa Lagaan: Es war einmal in Indien, 3 Idiots und Dangal - Die Hoffnung auf den großen Sieg. Im Remake spielt er nun den einfältigen Laal Singh Chaddha (Aamir Khan), seinen aufregenden Weg durch die moderne indische Geschichte antritt und sich in Rupa (Kareena Kapoor) verliebt.

© Paramount Laal Singh Chaddha

Statt Pralinen gibt es Gol Gappa, Bällchen aus Fladenbrot, aber ansonsten sind die Ähnlichkeiten zu Forrest Gump im Trailer unverkennbar. Aamir Khan jedenfalls hat in 3 Idiots und PK - Andere Sterne, andere Sitten schon bewiesen, dass er Figuren dieser Art spielen kann, Im Trailer fällt nicht mal auf, dass der gute Mann auf die 60 zugeht und trotzdem den wesentlich jüngeren Laal spielt.

Wann kommt Laal Singh Chaddha ins Kino?

Anders als bei vielen anderen indischen Filmen müssen wir nicht lange warten, bis Laal Singh Chaddha ins Kino kommt. Der deutsche Kinostart ist nämlich am 11. August 2022.