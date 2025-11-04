Es passiert wirklich: Die Mumie 4 kommt und die zwei größten Stars sind bereit für die Rückkehr

Wie es aussieht, kehrt Brendan Fraser zu seinem größten Blockbuster-Erfolg zurück. In der Abenteuer-Fortsetzung Die Mumie 4 soll er wieder mit Rachel Weisz vor der Kamera stehen.

Als Brendan Fraser vor zwei Jahren für seine Darbietung in The Whale den Oscar als Bester Hauptdarsteller erhalten hat, stellten sich viele Fans die Frage, ob mit diesem Comeback die Chancen auf eine weitere Fortsetzung von Die Mumie steigen. Mit etwas Verspätung können wir euch nun die Antwort geben: ja!

Die Mumie 4 mit Brendan Fraser und Rachel Weisz in Arbeit

Universal hat die Arbeit an Die Mumie 4 in die Wege geleitet und setzt auf Nostalgie. Laut Hollywood Reporter befindet sich nicht nur Fraser in Verhandlungen für die Rückkehr als Rick O’Connell. Auch Rachel Weisz soll im neuen Film wieder als Evelyn Carnahan zu sehen sein – ein Umstand, der jetzt schon für Aufsehen sorgt.

Ausschlaggebend dafür ist, dass Weisz' Rolle im bis dato letzten Teil, Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, von Schauspielerin Maria Bello verkörpert wurde. Jetzt fragen sich Fans, wie sich Teil 4 in puncto Kontinuität verhält. Wird der Vorgängerfilm ignoriert? Oder das erneute Recasting einfach nicht angesprochen?

Darüber muss sich das frisch zusammengestellte Kreativteam in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen. Inszeniert wird Die Mumie 4 von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die zuletzt die Scream-Reihe erfolgreich von den Toten zurückgebracht haben und hinter dem Horror-Hit Ready or Not stecken.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von David Coggeshall, der ebenfalls mit einer Scream-Verbindung aufwartet: Er war damals für neun Episoden in die MTV-Serie involviert. Zuletzt bewegte er sich mit The Deliverance und Orphan: First Kill vor allem im Horror-Genre. Auch die Action-Komödie The Family Plan hat er geschrieben.

Fantasy-Rückkehr: Wann startet Die Mumie 4 im Kino?

Vermutlich müssen wir uns eine Weile gedulden. Denn Universal hat noch einen ganz anderen Mumien-Film auf Lager, der im Februar 2026 an den Start geht. Der wurde von Evil Dead Rise-Regisseur Lee Cronin gedreht und wartet mit Jack Reynor und Laia Costa in den Hauptrollen auf. Mit Die Mumie 4 sollten wir also nicht vor 2027 oder 2028 rechnen. Ein konkretes Timing zur Veröffentlichung ist bisher nicht bekannt.

