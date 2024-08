Es wird explosiv: So krass geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Berlin – Tag & Nacht bietet den Fans wieder Entertainment pur. Wie es die nächste Woche weitergeht, erfahrt ihr hier.

Seit 13 Jahren unterhält Berlin – Tag & Nacht seine zahlreichen Fans mit spannenden Storys rund um alltägliche Themen wie Freundschaft, Liebe und jeder Menge Drama. Hier erfahrt ihr, was in den nächsten Folgen passiert.

Wer also nicht wissen will, wie es weitergeht: Nicht weiterlesen.

Donnerstag, 22. August – Folge 3260

Cleo hat ihren Geburtstag ohne ihre besten Freundinnen Karla und Janni gefeiert. Überrascht muss Cleo feststellen, dass die beiden eine Überraschungsparty für sie geplant hatten. Karla und Janni bauen die Überraschung enttäuscht ab, doch als Cleo das sieht, wird sie wieder sauer und denkt, dass ihre Freundinnen ihr Vorwürfe machen. Als der Streit zwischen den Frauen eskaliert, versucht Rick als Vermittler einzuspringen.

RTL2 Rick versucht zwischen den WG-Mädels zu schlichten

Freitag, 23. August – Folge 3261

Saras Euphorie über ihren neuen Assistenz-Job im Matrix wird schnell gedämpft. Denn Piet gibt ihr Aufgaben wie Gassigehen und Wäsche waschen und hält Sara von der Buchhaltung ab, die sie eigentlich für Milla erledigen soll. Bald entfacht ein Streit zwischen Milla und Piet. Der Grund: Beide haben andere Ansichten von Saras neuen Aufgaben. Das Hin und Her ist der jungen Mutter aber zu viel und kurzerhand kündigt sie im Matrix. Kurz darauf bekommt sie ein unschlagbares Jobangebot..

RTL2 Sara ist Milla für den neuen Job als Assistentin dankbar

Montag, 26. August – Folge 3262

Malte hat sich mit Joe versöhnt und gibt vor, alles zu bereuen, was er getan hat. Peggy hegt Zweifel an Maltes Sinneswandel und damit soll sie recht behalten. Insgeheim plant er mit Indira eine gefährliche Aktion. Als Malte auf der Hochzeitsparty von Joe und Peggy auftaucht, macht er einen Rundumschlag und rechnet mit Joe ab. Doch bevor er rausgeschmissen wird, sprengt Malte die Hochzeitstorte und alle fliehen aus der WG. Joe rechnet endgültig mit Malte ab.

RTL2 Mate hat für Joe und Peggy eine besondere Überraschung zur Hochzeitsparty

Dienstag, 27. August – Folge 3263

Peggy versucht die Ereignisse vom Vortag zu verdrängen. Doch bald muss sie sich eingestehen, dass sie die vergangenen Wochen mehr belasten, als sie zugeben will. Vor allem die Explosion weckt in ihr ein tiefes Trauma und so bekommt sie beim Knallen der Wohnungstür eine Panikattacke. Milla steht ihr zur Seite und versucht sie mit einer Massage und einem Mädelsabend im Matrix abzulenken.

RTL2 Milla steht ihrer Freundin bei und versucht Peggy abzulenken

Mittwoch, 28. August – Folge 3264

Malte möchte Wiedergutmachung leisten und schenkt Chiara deshalb ein neues Handy. Die ist mit der Geste total überfordert und stößt ihn vor den Kopf. Sie gibt ihm das Telefon zurück und gibt Malte das Gefühl, sie würde ihn hassen. Dabei fühlt sich Chiara für Maltes Suizidversuch mitverantwortlich und kann mit ihrem schlechten Gewissen nicht umgehen. In einem emotionalen Gespräch fallen sich die beiden unter Tränen in die Arme.

RTL2 Chiara und Malte versöhnen sich nach einem emotionalen Gespräch

Donnerstag, 29. August – Folge 3265

Schlimme Nachrichten für Sina und Noah: Die Geschwister müssen zu ihrer Ziehmutter Paula nach Brandenburg ziehen. Sina fühlt sich von Paula und Katy verraten, doch Katy kann bestürzt nichts an der Entscheidung ändern. Katy steht das Wasser bis zum Hals, als auch noch Bruno auf sie zukommt und wissen will, wie es zwischen ihnen jetzt weitergehen soll. Sie hat das Gefühl, sie kann es niemandem recht machen und zieht einen Schlussstrich.

RTL2 Sina ist enttäuscht von Katy, dass sie nach Brandenburg ziehen muss

Freitag, 30. August – Folge 3266

Milla ist überglücklich als Mike ankündigt, dass er früher aus Barcelona zurückkommt. Voller Vorfreude bereitet sie alles für seine Rückkehr vor und kann die Zweisamkeit nicht mehr abwarten. Doch als es klingelt und Milla die Tür öffnet, steht da nicht Mike, sondern seine Halbschwester Valentina.

RTL2 Milla ist überrascht als auf einmal Valentina vor ihrer Tür steht

Ausstrahlung & Stream: So kannst du Berlin - Tag & Nacht kostenlos schauen

Neue Folgen gibt es von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTL2. Eine Woche im Voraus sind die Folgen auf RTL+ im Stream verfügbar.