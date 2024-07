Ex-Freundin und Fremdknutschen: Diese 20 Singles sorgen bei Princess Charming für Drama

Princess Charming 2024 steht in den Startlöchern, jetzt hat RTL die Kandidat:innen bekannt gegeben. Besonders eine Teilnehmerin könnte viel Drama versprechen – sie ist die Ex der Princess!

Herzschmerz, Wutausbrüche und ganz große Gefühle. Das lesbisch-queere Datingformat Princess Charming geht in die nächste Runde und verspricht schon vor dem Staffelauftakt ganz viel Drama. Denn auf die Princess wartet eine böse Überraschung: Einer der liebeshungrigen Singles ist ihre Ex! Alles, was ihr über Kandidat:innen von Princess Charming 2024 wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Aus Princess Charming wird Ex on the Beach. Plötzlich steht die Kandidatin vor ihrer Verflossenen

Der Staffelauftakt von Princess Charming ist für die Teilnehmenden immer besonders aufregend – kein Wunder, denn erst zum Drehbeginn erfahren die 20 Singles (19 Frauen, 1 non-binäre Person), um wessen Herz sie in den nächsten Wochen kämpfen werden.

Als Princess Lea Hoppenworth enthüllt wird, trifft Kandidatin Maike der Schock: Die Princess ist ihre Ex! RTL+ präsentierte bereits die ersten Minuten der aktuellen Staffel vorab und zeigt darin eine sichtlich verwirrte Princess, die von der Situation überfordert ist.

RTL Läuft da noch etwas zwischen Princess Lea und ihrer Ex Maike?

Zwischen den beiden Ex-Turteltauben könnte es immer noch funken, wie Kandidatin Inci andeutet: "Ich vermute, sie haben noch Interesse aneinander." Ob die Vergangenheit der beiden für Eifersuchts-Anfälle sorgt, bleibt abzuwarten. Aber auch sonst scheint es in Thailand heftig zur Sache zu gehen. Im Teaser sind zwei Kandidatinnen zu sehen, die sich heimlich unter der Bettecke vergnügen – das dürfte der Princess so gar nicht gefallen.

Princess Charming 2024: Diese 20 Singles kämpfen um das Herz der Princess

Christine (28): Die Kölnerin ist eine Pflanzen-Fanatikerin und ist als Immobilienkauffrau und Barkeeperin tätig.

(28): Die Kölnerin ist eine Pflanzen-Fanatikerin und ist als Immobilienkauffrau und Barkeeperin tätig. Hang (31): Hang lebt in Hannover und arbeitet als Krankenpflegerin. Ihre größte Angst ist es, das Klo in der Villa zu benutzen.

(31): Hang lebt in Hannover und arbeitet als Krankenpflegerin. Ihre größte Angst ist es, das Klo in der Villa zu benutzen. Inci (27): Sie lebt in Heidelberg und arbeitet im Vertriebsinnendienst. Seit sie ihre Leidenschaft fürs Singen entdeckt hat, kann sie nicht mehr still sein.

(27): Sie lebt in Heidelberg und arbeitet im Vertriebsinnendienst. Seit sie ihre Leidenschaft fürs Singen entdeckt hat, kann sie nicht mehr still sein. Julia (23): Die Berliner Studentin wäre fast einmal an einer Thunfischdose verblutet. Seitdem trägt sie ein Tattoo der Dose als Mahnmal.

(23): Die Berliner Studentin wäre fast einmal an einer Thunfischdose verblutet. Seitdem trägt sie ein Tattoo der Dose als Mahnmal. Katharina (28): Sie wohnt in Regensburg und ist als Paartherapeutin tätig. Früher habe sie auch Männer gedatet, doch klassische Rollenbilder hätten sie zunehmend abgeschreckt.

(28): Sie wohnt in Regensburg und ist als Paartherapeutin tätig. Früher habe sie auch Männer gedatet, doch klassische Rollenbilder hätten sie zunehmend abgeschreckt. Lara (27): Die kreative Kosmetikerin lebt in Frankfurt und skatet gerne. Bei Fröschen kennt sie jedoch keinen Spaß – vor den glitschigen Tierchen hat sie riesige Angst.

(27): Die kreative Kosmetikerin lebt in Frankfurt und skatet gerne. Bei Fröschen kennt sie jedoch keinen Spaß – vor den glitschigen Tierchen hat sie riesige Angst. Laura (28): Sie studiert Ingenieurbauwesen und beschreibt sich als Familienmensch. Ohne Kaffee kann die Bochumerin nicht leben.

(28): Sie studiert Ingenieurbauwesen und beschreibt sich als Familienmensch. Ohne Kaffee kann die Bochumerin nicht leben. Lisa (24): Die Studentin kommt aus der Nähe von Bamberg und hat keine Angst davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Hauptsache, sie habe keine Chance verpasst.

(24): Die Studentin kommt aus der Nähe von Bamberg und hat keine Angst davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Hauptsache, sie habe keine Chance verpasst. Lucia (28): Die Leipzigerin sei äußerst vielseitig: Sie ist als Yogaleiterin, Schmuckdesignerin und Tattoo-Artist tätig.

(28): Die Leipzigerin sei äußerst vielseitig: Sie ist als Yogaleiterin, Schmuckdesignerin und Tattoo-Artist tätig. Maike (30): Die Berlinerin ist im Marketing tätig. Kein Land ist vor der Abenteurerin sicher: Schon über 10 Jahre hat sie im Ausland gelebt.

(30): Die Berlinerin ist im Marketing tätig. Kein Land ist vor der Abenteurerin sicher: Schon über 10 Jahre hat sie im Ausland gelebt. Marjam (30): Marjam ist Pflegefachkraft, liebt gutes Essen und sehnt sich nach einer Sache besonders: Liebe, ohne dafür verurteilt zu werden.



(30): Marjam ist Pflegefachkraft, liebt gutes Essen und sehnt sich nach einer Sache besonders: Liebe, ohne dafür verurteilt zu werden. Marlen (31): Die Berliner Headhunterin ist ein absolutes Tennis-Ass: Seit sie drei Jahre alt ist, steht sie auf dem Platz.

(31): Die Berliner Headhunterin ist ein absolutes Tennis-Ass: Seit sie drei Jahre alt ist, steht sie auf dem Platz. Melissa (28): Die Account Managerin lebt in Neuss und beschreibt sich selbst als hochgradig tollpatschig.

(28): Die Account Managerin lebt in Neuss und beschreibt sich selbst als hochgradig tollpatschig. Sara (20): Die Wienerin ist die jüngste Teilnehmerin der Gruppe. Als Komparsin ist sie es gewöhnt, im Hintergrund zu stehen, dies soll sich bei Princess Charming jedoch ändern.

(20): Die Wienerin ist die jüngste Teilnehmerin der Gruppe. Als Komparsin ist sie es gewöhnt, im Hintergrund zu stehen, dies soll sich bei Princess Charming jedoch ändern. Sarah (29): Die Kölner Qualitätsmanagerin sehnt sich nach der Ferne. Gemeinsam mit einer Partnerin würde sie am liebsten die Welt bereisen.



(29): Die Kölner Qualitätsmanagerin sehnt sich nach der Ferne. Gemeinsam mit einer Partnerin würde sie am liebsten die Welt bereisen. Seleya (23): Seleya ist im Vertrieb tätig, steht aber auch als Barkeeperin hinter dem Tresen. Die Kölnerin legt viel Wert auf Toleranz.

(23): Seleya ist im Vertrieb tätig, steht aber auch als Barkeeperin hinter dem Tresen. Die Kölnerin legt viel Wert auf Toleranz. Sina (24): Die Münchner Rechtemanagerin glaubt an die große Liebe und möchte gemeinsam mit einer Partnerin zur besten Version von sich selbst werden.

(24): Die Münchner Rechtemanagerin glaubt an die große Liebe und möchte gemeinsam mit einer Partnerin zur besten Version von sich selbst werden. Tay (25): Die Studentin aus München sehne sich nach Abenteuer, aber brauche trotzdem Harmonie und Struktur. Ihr größter Crush: Pop-Ikone Lady Gaga.

(25): Die Studentin aus München sehne sich nach Abenteuer, aber brauche trotzdem Harmonie und Struktur. Ihr größter Crush: Pop-Ikone Lady Gaga. Tommi (23): Tommi studiert in Osnabrück, beschreibt sich als Overthinker und ist bereits seit 2020 Single.

(23): Tommi studiert in Osnabrück, beschreibt sich als Overthinker und ist bereits seit 2020 Single. Viviana (24): Die Wienerin studiert und ist nebenberuflich als Assistentin tätig. Ohne Wärmflasche könne sie nicht einschlafen.

Princess Lea steht vor der Qual der Wahl. Welcher dieser 20 Singles kann ihr Herz erobern?

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du Princess Charming ansehen

Staffel 4 von Princess Charming startet am Mittwoch, dem 3. Juli 2024 auf RTL+. Die zehn Episoden erscheinen wöchentlich. Ab dem 10. Juli ist die Show mittwochs um 22:15 auf VOXup zu sehen.