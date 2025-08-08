Exklusiv: Prime Video enthüllt 6 neue Gesichter für Maxton Hall Staffel 2 – hier sind die ersten Bilder

Maxton Hall kehrt Ende 2025 bei Amazon Prime Video mit Staffel 2 zurück. Fans der Serie mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten dürfen sich dabei auf gleich mehrere neue Gesichter freuen, wie wir exklusiv bei Moviepilot enthüllen können.

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, seit die 1. Staffel von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns bei Amazon Prime Video eingetroffen ist und den Streamingdienst im Sturm eroberte. Nicht nur mauserte sich die Serie mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten zum erfolgreichsten deutschen Original-Titel des Jahres. Auch konnte Maxton Hall zur erfolgreichsten internationalen Serie des Streamers 2024 werden – ein unglaublicher Erfolg.

Nun steht Staffel 2 in den Startlöchern, in der die turbulente Liebesgeschichte von Ruby Bell und James Beaufort weitererzählt wird. Dabei werden neben den beiden Stars und zahlreichen Rückkehrer:innen auch ein paar neue Gesichter zu sehen sein. Sechs Namen kann Moviepilot nun dank Prime Video exklusiv enthüllen.

Das sind die Neuzugänge in Maxton Hall Staffel 2: 6 frische Namen für den Serien-Hit auf Amazon Prime Video

Dagny Dewath als Ophelia Beaufort

Dagny Dewath (Marie Brand und die Ehefrauen, Alles ist gut) wird in Maxton Hall Staffel 2 in der Rolle von Ophelia Beaufort zu sehen sein. Sie ist Cordelia Beauforts (Clelia Sarto) jüngere Schwester und somit James' Tante. Anders als James' Vater Mortimer (Fedja van Huêt) denkt, haben die beiden Schwestern bereits vor längerer Zeit wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Nun wird sie zur wichtigen Unterstützerin für James und Lydia (Sonja Weißer).

Proschat Madani als Alice Campbell

Proschat Madani (Cuckoo, Schwesterherz) wird als Alice Campbell zu sehen sein, eine einflussreiche Geschäftsfrau, die junge Talente für ihre Firma entdecken möchte. Ruby organisiert eine Charity-Gala für ihre Stiftung, was Alice mit einem privaten Stipendium für die Oxford Universität belohnen möchte. Doch Alice kennt den Preis von wahren Veränderungen genau. Mortimer Beaufort wird ihre Werte noch auf die Probe stellen.

Anna Lucia Gustmann als May Clancey

Anna Lucia Gustmann (Olaf Jagger) wird als May Clancey zu sehen sein, die für Alice Campbell als Assistentin arbeitet. May hat sich mit Bedacht und Perfektionismus ihrer Arbeit verschrieben und möchte stets professionell auftreten. Manchmal wirkt sie dadurch jedoch etwas harsch.

Basil Eidenbenz als Frederick Ellington

Basil Eidenbenz (Oh, Ramona!, Die Flüchtigen) wird als Frederick Ellington zu sehen sein, älterer Bruder von Alistair (Justus Riesner) und Elaine (Eli Riccardi). Er ist der Vorzeigesohn der Adelsfamilie und versteht nicht, warum sich seine jüngeren Geschwister ständig gegen die Traditionen der Familie wehren – besonders Alistair. Frederick will um jeden Preis verhindern, dass dieses Verhalten die Familie in Verruf bringt.

Laura de Boer als Julia Stevens

Laura de Boer (Winterherz, Exit) wird als Julia Stevens auftreten, die als neue Assistentin von Mortimer Beaufort fungiert. Als Organisationstalent fügt sie sich makellos in die Geschäfte der Firma ein und fühlt sich in der Villa schon bald wie zu Hause – zum Leidwesen von James und Lydia.

Gina Henkel als Helen Bell

Helen Bell wurde in Staffel 1 von Julia Maria Köhler gespielt. In Staffel 2 wird die Rolle von Gina Henkel (Gut gegen Nordwind, Wann kommst du meine Wunden küssen) übernommen. Helen ist die Mutter von Ruby und Ember ( Runa Greiner) und Angus' Ehefrau. Sie hat immer von einer eigenen Bäckerei geträumt, doch nach Angus' Bootsunfall kam alles anders. Sie ist froh, zumindest weiterhin in ihrer Traumbäckerei arbeiten zu können und hofft darauf, dass Angus und sie das Geschäft irgendwann wieder übernehmen können.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Maxton Hall-Fans müssen sich nur noch wenige Monate gedulden, bis sie die neuen Gesichter in Aktion sehen. Die 2. Staffel der Erfolgs-Serie startet am 7. November 2025 bei Amazon Prime Video. Dort stehen schon jetzt alle sechs Folgen der 1. Staffel bereit.

Alle wichtigen Infos zu Maxton Hall Staffel 2 könnt ihr hier nachlesen.

