Extra 3 rechnet mit Thomas Gottschalk ab: Song “Chauvi-Star” stellt den Entertainer bloß

Gottschalk steht derzeit mit seinem Buch "Ungefiltert" in der Kritik. Übergriffigkeit und Sexismus werden ihm vorgeworfen. Extra 3 hat den Skandal in einem Song verarbeitet.

Thomas Gottschalk steht seit seinem Spiegel-Interview und der Veröffentlichung seines neuen Buches "Ungefiltert" im Mittelpunkt der deutschen Medienlandschaft. Gottschalk selbst wehrt sich gegen den Vorwurf, Frauen gegenüber übergriffig geworden zu sein. Nun hat Extra 3 einen Song herausgebracht, der auf Gottschalks Verhalten anspielt.



"Chauvi-Star": Extra 3 schießt mit Song gegen Thomas Gottschalk

Der Extra 3-Song basiert auf dem Lied "Moviestar" von Harpo. Dabei hat die Extra 3-Redaktion das "Moviestar" im Refrain zunächst durch "Showmaster" und am Ende durch ein provokantes “Chauvi-Star” ersetzt. Währenddessen geht es in dem Lied häufiger darum, wie Gottschalk Frauen in der Sendung Wetten, dass..? zu oft und zu aufdringlich berührt haben soll:



Ich hab die Massen voll berührt,

Gerne auch mal am BH,

War doch normal, scheißegal,

Doch heute darf ich gar nichts mehr

Dabei werden in dem Video Szenen aus Wetten, dass..? und weiteren Shows gezeigt, in denen Gottschalk aufgetreten ist und auch Frauen vermehrt angefasst hat. Es werden auch aktuelle Clips von Gottschalk eingespielt, in der er sich zur Thematik äußert, wie zum Beispiel: "Auch in einem weiteren Gottschalk-Clip im Musikvideo sagt er: "





"Man kann doch dazu lernen": Community geht bei Gottschalk-Kritik mit

Der Song kam bei der Community sehr gut an. Die meisten Fans unter dem Video schlossen sich der Kritik an Gottschalk an, wie dieser User schreibt:



Nachdenken, bevor man was sagt... Der Alptraum eines jeden Menschen. Wo käme man da hin, wenn das jeder tun würde?! Gruselig...



In einem weiteren YouTube-Kommentar wird auf Gottschalks aktuelle Art eingegangen:



Ich verstehe nicht wie man sich so verbittert an die Vergangenheit festhalten kann. Klar ist er mit anderen Werten und Vorstellungen sozialisiert worden aber man kann doch dazu lernen



Ein weiterer Nutzer unterstellt Gottschalk sogar eine gewissen Berechenbarkeit:



Was jeder gerne vergisst in diesem Thema, er will wieder polarisieren wie früher, und viele fallen grade drauf rein. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, das er wieder präsent ist, und das was er sagt war früher so.



Warum steht Thomas Gottschalk überhaupt in der Kritik?

Thomas Gottschalk ist einer der bekanntesten deutschen Entertainer und wurde während seiner Zeit bei Wetten, dass...? bereits für seinen Umgang mit weiblichen Gästen kritisiert. In den letzten Jahren wurde diese Kritik wieder lauter, doch Gottschalk selbst wehrt sich dagegen. Das gipfelte in seinem aktuellen Spiegel-Interview, in dem er sagte, er habe Frauen "rein dienstlich angefasst".

Diese Äußerungen und auch die Veröffentlichung seines umstrittenen Buches rücken ihn derzeit in den Fokus der Medien, in dem sich u.a. auch Extra 3 äußert.