Extrem beliebte ProSieben-Show soll nach Blockbuster-Aus den Sonntagabend retten

Mit dem Quoten-Hit Wer stiehlt mir die Show will ProSieben bald den Sonntagabend erobern. Die beliebte Sendung mit Joko Winterscheidt wechselt den Programmplatz.

Letztes Jahr beendete ProSieben eine Ära. Nach vielen Jahren stellte der Sender den Blockbuster-Sonntagabend ein, um stattdessen Shows oder Sport-Übertragungen zu zeigen. Erfolg hatte ProSieben damit nur bedingt, als das Show-Format Local Hero zuletzt komplett floppte.

Jetzt startet der Sender einen neuen Versuch, um den Sonntagabend zu retten. Eine beliebte Show mit Joko Winterscheidt wechselt dafür den Sendeplatz.

Wer stiehlt mir die Show läuft auf ProSieben bald am Sonntagabend

Wie DWDL berichtet, läuft Wer stiehlt mir die Show ab dem 19. Februar 2023 immer sonntags statt dienstags. Sechs Wochen lang wird die Sendung, die laut ProSieben eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen ist, dann zur Primetime ausgestrahlt.

Im vergangenen Sommer erzielte die 4. Staffel der Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Schnitt einen Marktanteil von mehr als 20 Prozent. Zum Vergleich: die erste Folge Local Hero kam im September nur auf kaum mehr als drei Prozent Marktanteil. ProSieben schickt daher einen echten Quoten-Hit in die Konkurrenz mit Sonntagabend-Dauerbrennern wie Tatort. Es wird sich zeigen, welchen Erfolg der Sender damit erzielt.

