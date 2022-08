Wer stiehlt mir die Show bewegt beim Staffel 4-Auftakt mit einem traurigen Moment – und einen Ausraster

Wer stiehlt mir die Show Staffel 4 ist mit einer neuen Folge angelaufen. Zwei sehr unterschiedliche Momente fesseln die Fans dabei am meisten.

Am gestrigen Dienstag, den 2. August 2022, lief endlich die vierte Staffel Wer stiehlt mir die Show an. Joko Winterscheidt, Nilam Farooq (Contra), Olli Schulz, Fahri Yardim (Dogs of Berlin) und die Wildcard-Gewinnerin Lena spielten um die Moderation der nächsten Sendung. Die Fans waren insbesondere wegen zwei Momenten begeistert, die nur am Rande mit dem Spiel zu tun hatten.

Wer stiehlt mir die Show begeistert Fans mit trauriger Widmung und Wutanfall

Viele erfreute dabei zum einen die Widmung der Sendung an die Ärztin Dr. Lisa-Maria Kellermayr, die häufig die Shows von Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf besuchte. Am 29. Juli 2022 fand man sie tot in ihrer Praxis, nachdem sie Opfer monatelanger Drohkampagnen durch die Coronaleugner-Szene geworden war.

"Vielen Dank dafür, dass ihr immer wieder Stellung zu solchen Themen nehmt", schreibt ein Fan etwa. Auch GNTM-Reporterin Marie von den Benken findet die Widmung "absolut stark". Winterscheidt und Heufer-Umlauf nutzen regelmäßig Teile ihrer Sendung, um ernsteren Themen und gesellschaftlichen Missständen eine Bühne zu geben.

WSMDS Staffel 4: Daher kennt ihr die Wer stiehlt mir die Show-Kandidat:innen

Für den zweiten denkwürdigen Moment des Staffel 4-Auftakts gestaltete sich emotional allerdings völlig anders. Nachdem Fahri Yardim bei einer Frage den Kürzeren zog, trat er ein Loch in die Studiowand. Und zwar an einer Stelle, an der zuvor schon Winterscheidt im Affekt die Kulisse demoliert hatte. Nun klaffen dort zwei Löcher. Eines davon hat immerhin einen schmucken Rahmen.

Wann läuft die nächste Folge von Wer stiehlt mir die Show Staffel 4 auf ProSieben?

Die zweite Folge der vierten Staffel von Wer stiehlt mir die Show wird am kommenden Dienstag, den 9. August 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Nach der Show ist die Folge in der ProSieben-Mediathek verfügbar.

