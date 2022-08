Extrem blutige Horror-Action heute im TV: Nazis entfesseln Killer-Mutanten im Zweiten Weltkrieg

Blutige Horror-Unterhaltung gibt's in Operation: Overlord, in dem Soldaten der Alliierten gegen Killer-Mutanten antreten. Das lohnt sich!

Overlord lautete der Deckname für die Landung der Alliierten in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs. Doch beim Horror-Reißer Operation: Overlord von Produzent J.J. Abrams handelt sich keineswegs um einen normalen Kriegsfilm. Darin experimentieren die Nazis nämlich an Killer-Mutanten herum, die sich den Soldaten nach der gefährlichen Landung in Frankreich in den Weg stellen. Das ist simple, dreckige und routiniert inszenierte Unterhaltung.

Operation: Overlord kommt heute 22:30 Uhr bei ProSieben im Fernsehen. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon * und anderen Anbietern kaufen und leihen.

Operation: Overlord spielt am D-Day in der Normandie

Am Abend des 6. Junis 1944 findet sich der amerikanische Fallschirmspringer Boyce (Jovan Adepo) in einem abstürzenden Flugzeug wieder, das die Soldaten über Frankreich absetzen sollte. Gerade so kommt er mit dem Leben davon, während das Gros seiner Kompanie ihr Leben lässt. Auf dem Boden angekommen, macht sich Boyce mit den Überlebenden auf, um einen deutschen Stützpunkt zu überfallen.

Overlord - Trailer 2 (English) HD

Dabei stolpert die amerikanische Truppe allerdings auch über die grausamen Experimente der Nazis – mit mörderischen Konsequenzen.

Der unterhaltsame Genre-Reißer hält sich nicht bei den Figuren auf

Tiefere Einblicke ins Wesen des Krieges aus Sicht der Soldaten solltet ihr ganz sicher nicht erwarten. Das hier ist schließlich nicht Der Soldat James Ryan oder Band of Brothers - Wir waren wie Brüder. Stattdessen liefert Regisseur Julius Avery mit Operation: Overlord einen harten Kriegs-Reißer ab, der die nächtlichen Kampfhandlungen mit genauso viel Schmackes inszeniert wie die wachsende Mutanten-Eskalation in der zweiten Hälfte.

Die Charakterisierung der Figuren wird auf das Wesentliche reduziert, sodass sich Operation: Overlord jederzeit bewusst zu sein scheint, was wir von dem Film wollen: Harte Kriegs-Action, grauenhafte Mutationseffekte und ein paar wortkarge Typen, die sich damit herumschlagen müssen.

Dieser Artikel erschien bereits im Januar 2022 und wurde für die erneute Ausstrahlung aktualisiert.

