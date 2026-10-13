Für Fans von Fallout streamt der perfekte Serien-Ersatz ab heute kostenlos in der ZDF Mediathek: Postapokalyptische Videospielverfilmung mit Marvel-Star

Wenn ihr Fallout liebt und die Wartezeit auf Staffel 3 satt habt, könnt ihr ab heute einen perfekten Endzeit-Ersatz streamen. Wir verraten euch, um welchen postapokalyptischen Serien-Tipp es sich handelt.

Über 2 Staffeln hinweg hat sich Fallout zu einer der beliebtesten Videospielverfilmungen überhaupt entwickelt. Die nächste Season des postapokalyptischen Amazon Prime-Hits lässt noch länger auf sich warten, doch der ideale Ersatz steht längst bereit. Bei Prime Video streamt ebenfalls die knallige Videospieladaption Twisted Metal, wobei ihr die Sci-Fi-Actionserie auch völlig gratis in der Mediathek streamen könnt. Heute geht es schon mit Staffel 2 weiter.

Perfekter Fallout-Ersatz: Heute startet Twisted Metal Staffel 2 bei ZDFneo und in der Mediathek

Ähnlich wie Fallout ist Twisted Metal in einer dystopischen Welt angesiedelt, die vom Kollaps der Zivilisation geprägt wird. Während Menschen in von hohen Mauern geschützte Städte geflüchtet sind, wurden Kriminelle ins Ödland verbannt, wo nur noch Anarchie und Gewalt herrschen.

Hier muss sich der Lieferant John Doe (Marvel-Star Anthony Mackie) einen Weg durch die Todeszone bahnen, um ein rätselhaftes Paket im weit entfernten New Chicago abzuholen. Dabei trifft er auf die schießwütige Autodiebin (Stephanie Beatriz) und zusammen müssen sie sich gegen Kannibalen, einen psychotischen Autobahnpolizisten (Thomas Haden Church) sowie den Horror-Clown Sweet Tooth (Will Arnett) zur Wehr setzen.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zur 1. Staffel von Twisted Metal schauen:

Twisted Metal - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Twisted Metal-Serie stammt von dem Zombieland-Skript-Duo Rhett Reese und Paul Wernick sowie Cobra Kai-Drehbuchautor Michael Jonathan Smith. Sie basiert auf der gleichnamigen Spielereihe, die von 1995 bis 2015 produziert wurde und Rennspiel-Elemente mit heftigen Shooter-Mechaniken kreuzt. Die Serie selbst erzählt eine neue, eigenständige Geschichte. Eine 3. Staffel, in der Star Wars-Star Mark Hamill mitspielen wird, wurde auch schon vom US-Streamer Peacock in Auftrag gegeben.

Während die ersten beiden Staffeln von Twisted Metal schon länger im Amazon Prime-Abo streamen, wurde Season 1 letztes Jahr auch in der ZDF Mediathek zum Streamen bereitgestellt. Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober 2026, startet Staffel 2 im Free-TV bei ZDFneo. Alle 12 neuen Folgen werden ab 23:50 Uhr bis frühmorgens am Stück gesendet. Ab 01:00 Uhr nachts sind sie dann ebenfalls in der ZDF Mediathek verfügbar.

Wann startet Fallout Staffel 3 bei Amazon Prime?

Wer Twisted Metal auch schon durchgeschaut hat und sich fragt, wann denn nun endlich die 3. Staffel von Fallout bei Amazon Prime erscheint, muss sich noch gedulden. Ein konkretes Startdatum für die neuen Episoden steht bislang nicht fest. Seit diesem Sommer laufen die Dreharbeiten zu Season 3, die so teuer werden soll wie noch nie. Daher rechnen wir mit einem Release irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2027.

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Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.