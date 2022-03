Fan-Traum wird wahr: Netflix holt Original-Star für Horrorkomödie zurück, aber es gibt einen Haken

Das ist eine faustdicke Überraschung: Nach fast 30 Jahren kehrt Christina Ricci in einer neuen Horror-Comedy-Serie von Netflix zur Addams Family zurück. Aber es gibt einen Haken.

Sorry, liebe Kinder der 90er, es ist an der Zeit, sich richtig alt zu fühlen: Vor 31 Jahren (ja, richtig gelesen) spielte Christina Ricci erstmals die Rolle der Wednesday Addams in der Horrorokomödie Die Addams Family. Als morbid veranlagtes Grusel-Gör starrte sie sich mit ihrem eisigen Blick geradewegs in unsere Herzen. Bald wird die Addams Family in einer neuen Netflix-Serie wiederbelebt. Und Christina Ricci ist überraschend dabei. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen.



Christina Ricci in Wednesday bei Netflix: Das kommt ziemlich überraschend

Wednesday heißt die neue Netflix-Serie, benannt nach Riccis ehemaliger Figur Wednesday Addams. Christina Ricci wird aber nicht als Wednesday zurückkehren, sondern eine andere Rolle spielen. Dabei handelt es sich laut Deadline aber nicht um einen Cameo. Ricci spielt eine neue Figur und wird zur Hauptbesetzung der Produktion gehören. Na immerhin!

© Showtime Christina Ricci in Yellowjackets

Ursprünglich sollte American Beauty-Star Thora Birch in Wednesday mitspielen. Diese allerdings musste abspringen. Christina Ricci übernimmt nun eine Figur, die Birchs Charakter ähnelt und ersetzt. In der Hauptrolle der Wednesday Addams wird hingegen Jenna Ortega auftreten, die zuletzt in Scream als jüngere Schwester von Final Girl Sam zu sehen war.

Worum geht's in der Horrorkomödie Wednesday bei Netflix?

Die Netflix-Serie Wednesday folgt den Abenteuern von Wednesday Addams, die die Nevermore Academy besucht und dort nicht nur ihre eigenen Kräfte zu beherrschen lernt, sondern auch einen Mord aufklären und sich finsteren Mächten stellen muss. Beschrieben wird die Serie als Coming-of-Age-Geschichte.

Christina Ricci hat Wednesday in zwei Addams Family-Filmen gespielt, die 1991 und 1993 ins Kino kamen. Die neue Reboot-Serie wurde von den beiden Smallville-Schöpfern Alfred Gough und Miles Millar kreiert. Für die Regie konnten sie niemand Geringeres als Tim Burton an Bord holen. Der Regisseur war schon für den ersten Kinofilm im Gespräch gewesen, musste diesen aber ablehnen, weil er für Batmans Rückkehr verplant war.

