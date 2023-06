Fantasy-Epos à la Game of Thrones: So kannst du Final Fantasy 16 komplett ohne Vorwissen spielen [Anzeige]

Mit Final Fantasy XVI ist am 22. Juni 2023 bereits der 16. Teil der berühmten Videospielreihe erschienen. Doch keine Sorge: Ihr braucht keine Vorkenntnisse, sondern müsst euch lediglich für epische Fantasy-Geschichten interessieren – und diesen Artikel lesen.

Seit dem ersten Final Fantasy-Spiel von 1987 sind alleine in der Hauptreihe 15 Fortsetzungen erschienen. Mit Final Fantasy XVI kam am 22. Juni 2023 der insgesamt 16. Hauptteil der Reihe. Eine lange, ruhmreiche Videospielhistorie, die hunderte Stunden epischer Erzählung in sich vereint.

Wenn ihr euch direkt auf Final Fantasy XVI stürzen möchtet, ohne erst die Vorgänger durchzuspielen, können wir an dieser Stelle Entwarnung geben: Jedes der Hauptspiele der Final Fantasy-Reihe erzählt eine eigenständige Geschichte mit neuen Figuren. Das heißt: Ihr müsst euch nicht erst durch Unmengen von Lore wühlen, um das an Fantasy-Epen wie Game of Thrones erinnernde Final Fantasy XVI zu spielen.

Final Fantasy XVI: Die neue Spielwelt und die wichtigsten Figuren erklärt

Final Fantasy XVI ist in dem fantastischen Reich Valisthea angesiedelt, das (ähnlich wie bei Game of Thrones) in sechs verschiedene Nationen unterteilt ist: das Großherzogtum Rosaria, das Heilige Kaiserreich Sanbrèque, das Königreich von Waluth, die Republik Dhalmekia, das Eiserne Königreich sowie das Kristalldominium. All diese Orte bereist ihr im Laufe eurer Abenteuer. Auf der PlayStation 5 geht das übrigens ganz ohne Ladezeiten und in überwältigender Geschwindigkeit.

Auch die Figuren von Final Fantasy XVI wurden eigens für den neuesten Teil der Reihe erfunden – von Hauptfigur Clive Rosfield über dessen jüngeren Bruder Joshua (den Thronfolger von Rosaria) bis hin zu Clives Jugendfreundin Jill Warrick, die ursprünglich aus den Nördlichen Gebieten stammt. Wer gerne Tiere mag, darf sich über Wolfshund Torgal freuen.

Auch für langjährige Fans der Fantasy-Reihe gibt es Grund zur Freude

Gleichzeitig gibt es in Final Fantasy XVI aber auch zahlreiche wiederkehrende Elemente für langjährige Fans der Reihe, die in die Handlung und die Spielwelt integriert wurden, ohne dass neue Spieler:innen deswegen vor den Kopf gestoßen werden. Dazu gehört etwa Clives Begleiter Cidolfus „Cid“ Telamon, denn eine Figur namens Cid gibt es fast in jedem Final Fantasy-Spiel.

Noch deutlicher wird das jedoch an den Mutterkristallen, die in der Welt von Valisthea nicht nur das Wirken von Magie erlauben, sondern auch die Grundlage des Lebens sind. Schließlich spielten solche Kristalle schon in vielen anderen Final Fantasy-Spielen eine wichtige Rolle. Weil sie eine lebensspendende Wirkung haben und dadurch sehr wertvoll sind, kommt es immer wieder zu Konflikten.

Und natürlich treten in Final Fantasy XVI auch wieder die allseits bekannten und beliebten Chocobos und Mogrys auf, die in keinem Final Fantasy-Spiel fehlen dürfen. Die flauschigen Mogrys sind so etwas wie das Maskottchen der Videospielreihe, während die Chocobos große, flugunfähige Vögel sind, die ihr in Final Fantasy XVI wie gewohnt verwenden könnt, um große Distanzen zurückzulegen.

Final Fantasy XVI vereint also das Beste aus jahrelanger Historie und epischer Spielerfahrung für alle Final Fantasy-Fans – und die, die es werden wollen.