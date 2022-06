Fantasy-Epos: Beste Zeichentrickserie aller Zeiten wird überraschend mit 3 (!) Filmen fortgesetzt

Avatar – Der Herr der Elemente ist eine der besten Animationsserien und die wohl beste Fantasy-Serie. 14 Jahre nach dem Ende sind gleich 3 Filme aus der Welt in Planung.

Es wurden nur 3 Staffeln von Avatar – Der Herr der Elemente gedreht, aber der Schatten der besten Zeichentrickserie überhaupt ist lang. Nach dem Ende des Fantasy-Epos gab es verschiedene Versuche, in diese Welt zurückzukehren, mit unterschiedlichem Erfolg. Momentan arbeitet Netflix an einer Live-Action-Adaption, um etwas vom Glanz dieses modernen Klassikers abzuhalten. Dabei bleibt es aber nicht, wie eine neue Meldung aus dem Na'vi-freien Avatar-Universum zeigt.

3 Filme aus der Welt von Avatar – Der Herr der Elemente kommen

Diese Meldung könnte Fans des Originals glücklicher machen als die letzten Realfilm-Versuche. Denn Paramount und Nickelodeon bringen 3 Animationsfilme aus dem Avatar-Universum heraus, wie Variety berichtet. Paramount machte das Projekt beim Animationsfilm-Festival in Annecy öffentlich.

© Nickelodeon Avatar – Herr der Elemente

Folgende Informationen zu den neuen Avatar-Filmen sind bekannt:

Bei den drei Filmen handelt es sich um "allein stehende Storys".

Lauren Montgomery, Storyboard-Artist bei der dritten Avatar-Staffel und Produzentin von Die Legende von Korra, führt Regie beim ersten Film.



Die beiden Schöpfer von Avatar – Herr der Elemente, Bryan Konietzko und Michael Dante DiMartino, sind als Produzenten der drei Filme an Bord.



In der Ankündigung heißt es, dass Lauren Montgomery bei der Regie für "dieselbe versierte und schöne Arbeit" sorgen soll, "wie bei der Originalserie". Eine starke Abweichung vom Stil der Zeichentrickserie ist also nicht zu erwarten.

Wann und wo kommen die neuen Filme der Fantasy-Serie raus?

Bisher gibt es noch keinen Starttermin für den ersten Film. Im Statement in Annecy wird er immerhin als "theatrical" bezeichnet, aber ob der Film wirklich weltweit in die Kinos kommt, ist unklar.

Der Dreh der kommenden Netflix-Serie wird indes noch diesen Monat fertiggestellt. Die Serie muss aber ohne die beiden Avatar-Schöpfer auskommen, welche das Projekt frühzeitig verlassen haben. Auch Netflix' Projekt hat noch keinen Starttermin.

