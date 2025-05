Fantasy-Epos von Netflix besetzt wichtige Rolle: Jetzt wissen wir, welche Narnia-Story neu verfilmt wird

Netflix plant mit einer Neuauflage der Narnia-Filme ein mehrteiliges Fantasy-Epos für die kommenden Jahre. Jetzt soll ein Saltburn-Star zum Cast des Mammut-Projekts stoßen.

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig legt die Chroniken von Narnia-Reihe für Netflix neu auf und soll gleich zwei Filme aus der beliebten Romanreihe von C.S. Lewis adaptieren. Während der Fantasy-Kracher vor Kurzem mit Sex Education-Star Emma Mackey ihre erste offizielle Rolle besetzt hat, gehen die Verhandlungen auch mit anderen großen Stars weiter.

Jetzt soll eine Schauspielerin in den letzten Zügen vor der Unterschrift stehen, die Film-Fans unter anderem aus Saltburn und Promising Young Woman kennen.

Saltburn-Star Carey Mulligan für neue Narnia-Rolle besetzt, die wir noch nie auf der Leinwand gesehen haben

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, steht Carey Mulligan in finalen Verhandlungen für die Rolle von Digorys Mutter Mabel in Gerwigs erstem Narnia-Film für Netflix. Damit bestätigt sich eine Theorie, die sich bereits seit Monaten hält, jedoch noch nicht von offizieller Seite bestätigt wurde: Dass sich Gerwig in ihrem ersten Narnia-Film nicht etwa den Roman Der König von Narnia vorknöpfen wird, der Peter, Susan, Edmund und Lucy erstmals in die Fantasiewelt bringt, sondern zunächst die Vorgeschichte dessen.

Das Wunder von Narnia * wurde zwar einige Jahre nach Der König von Narnia geschrieben, fungiert jedoch als Prequel und erzählt von der Entstehung des verwunschenen Landes. Darin reisen der junge Digory und die junge Polly auf Anweisung des zwielichtigen Onkels Andrew in verschiedene magische Welten, wo sie unter anderem auf die Weiße Hexe Jadis sowie den Löwen Aslan treffen. Digorys Mutter ist unterdessen schwer erkrankt und wartet sehnsüchtig auf eine Heilung ...

Währen Emmy Mackey als bisher einziger Star offiziell für die Rolle der Weißen Hexe bestätigt wurde, sind aktuell Meryl Streep als Aslan und Daniel Craig als Andrew im Gespräch. Wir dürfen gespannt sein, ob diese großen Namen tatsächlich in der Fantasy-Adaption zu sehen bzw. hören sein werden. Greta Gerwig zeichnet sowohl für die Regie als auch das Drehbuch des Films verantwortlich.

Wann kommt die Narnia-Neuauflage zu Netflix?

Der erste Narnia-Film wird durch einen einmaligen Netflix-Deal pünktlich zum Thanksgiving-Wochenende 2026 für einen vierwöchigen Lauf auf über 1000 IMAX-Leinwänden weltweit erscheinen. Zu den Weihnachtsfeiertagen soll das Fantasy-Epos schließlich ins Streaming-Abo bei Netflix aufgenommen werden.

